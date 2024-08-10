كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي فيليبي غوتا، نجم الاتحاد السعودي، بات قريبًا من مغادرة الفريق، خلال موسم الميركاتو الصيفي، إذ ينتظر النادي أمرًا واحدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأشارت تقارير إلى أن الجناح البرتغالي أصبح على رأس قائمة المُرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الاتحادي هذا الصيف، بعدما قدم اللاعب مستويات متواضعة في الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن نادي الفتح ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية من أجل التعاقد مع غوتا، من الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وتعاقد الاتحاد مع غوتا في ميركاتو العام الماضي 2023 لمدة 3 أعوام، لكن اللاعب صاحب الـ25 عامًا لم يظهر بالصورة المنتظرة منه، واكتفى بإحراز هدف خلال 5 مباريات؛ ليتم استبعاده من قائمة أجانب الفريق الـ8 في دوري روشن السعودي، وذلك بعد شهرين فقط على انضمامه للعميد.

وخلال النصف الثاني من الموسم الماضي، عاد غوتا لقائمة الفريق في بطولة دوري روشن، وخاض 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وخلال الميركاتو الحالي، تعاقد الاتحاد مع الفرنسي موسى ديابي، والجزائري حسام عوار والحارس بريدراغ راجكوفيك، إضافة لضم 6 لاعبين سعوديين آخرين، أبرزهم صالح الشهري ومعاذ فقيهي، كما استعان النادي الجداوي بخدمات المدرب الفرنسي لوران بلان، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.