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رياضة

المطلوب الأول.. جون إدوارد "يفجّر" آخر مفاجآت ميركاتو الزمالك

المطلوب الأول.. جون إدوارد "يفجّر" آخر مفاجآت ميركاتو الزمالك
جون إدوارد مع عبد الناصر محمدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 5:53 م

فجّر جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري.

وأعلن نادي الزمالك 9 صفقات جديدة بالتعاقد مع الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد بجانب المغربي عبد الحميد معالي والأنغولي شيكو بانزا.

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 وانضم أيضاً أحمد شريف وعمرو ناصر والحارس المهدي سليمان وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.

وبحسب مصادر مطلعة فإن جون إدوارد توصل لاتفاق مع إدارة بتروجت بشأن صفقة الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط الفريق البترولي.

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 واستقر الزمالك على التعاقد مع حامد حمدان في الانتقالات الشتوية بحلول شهر يناير المقبل على أن يتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.

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ويعد حامد حمدان اللاعب المطلوب بشدة في انتقالات الزمالك وتفاوض معه بقوة منذ عدة أسابيع ولكن نادي بتروجت رفض التخلي عن اللاعب في الفترة الحالية.

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 وكان حامد حمدان قد انقطع عن تدريبات الفريق البترولي للضغط من أجل الرحيل إلى نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك اتفاقه مع اللاعب الفلسطيني لضمه مع مطلع العام المقبل.

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