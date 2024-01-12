تشكيلة أفضل 11 لاعبا في كأس الأمم الأفريقية 2023 (صورة)

وقبل ساعات من صافرة بداية المباراة الافتتاحية نشرت صحيفة "ذا صن" تشكيلة أفضل 11 لاعبا في البطولة.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين عرب هم: محمد صلاح ورياض محرز وياسين بونو وأشرف حكيمي ونايف أكرد ورامي بنسبعيني.

وجاءت تشكيلة "ذا صن" بنظام 4/2/3/1 على النحو التالي:

ياسين بونو (المغرب).

أشرف حكيمي (المغرب)، رامي بن سبعيني (الجزائر)، ونايف أكرد (المغرب)، وإدموند تابسوبا (بوركينا فاسو).

إسماعيلا سار (السنغال)، أندري زامبو أنغويسا (الكاميرون).

محمد صلاح (مصر)، رياض محرز (الجزئر)، ساديو ماني (السنغال).

فيكتور أوسيمين (نيجيريا).

ويسعى كل من محمد صلاح وياسين بونو للفوز باللقب لأول مرة بكأس أفريقيا، في حين نال ساديو ماني اللقب في النسخة الأخيرة مع السنغال، ونال رياض محرز لقب نسخة 2019 مع الجزائر.