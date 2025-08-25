مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة جديدة في مسيرة الدوري المصري الممتاز، حيث يخرج لمواجهة نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من البطولة.

تأتي هذه المباراة في ظل ظروف مختلفة للفريقين، فبينما يحاول الفريق الأحمر العودة إلى الانتصارات بعد تعثره في مستهل المشوار، يبحث ضيفه عن أول هدف وأول فوز في الموسم الحالي.

يدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، جمعها من تعادله مع فريق موردن سبورت (2-2) في الجولة الافتتاحية، ثم انتصاره على فاركو بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وكان الأهلي غائباً عن منافسات الجولة الثالثة بسبب نظام الإعفاء الذي يُطبق كون عدد الفرق المشاركة في الدوري 21 فريقاً، ويغيب كل فريق عن جولة واحدة.

على الجانب الآخر، يدخل غزل المحلة هذه المواجهة وهو يحمل سجلاً فريداً، فالفريق لم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن في البطولة، حيث خرج من مبارياته الثلاث السابقة جميعاً بتعادلات سلبية (0-0)، ليجمع 3 نقاط فقط.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري، خلال السطور القادمة:

تشكيل الأهلي

تشكيل غزل المحلة

مشاهدة البث المباشر

الدقيقة 8: تسديدة رائعة من تريزيغيه ينقذها عامر عامر حارس المحلة.

الدقيقة 25: زيزو يضيع انفراد وهدف محقق، بعد أن لعب الكرة عالية فوق مرمى المحلة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف دقيقتين وقت بدلا من الضائع.