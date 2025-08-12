نيوكاسل يصدم إيزاك: لن ترحل إلى ليفربول

وجهت إدارة نيوكاسل يونايتد صدمة قوية إلى السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق، بعدما قام بتصعيد أزمته مع الفريق ووصول العلاقة بينهما لطريق مسدود.

وما زال الغموض يحيط بمستقبل إيزاك مع نيوكاسل، وسط رغبته بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أخبار ذات علاقة عرض تاريخي.. كم المبلغ الذي سيعرضه ليفربول لشراء إيزاك؟

وكان ليفربول تقدم بعرض لضم النجم السويدي مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني، لكن نيوكاسل قابله بالرفض، وهو ما أغضب اللاعب بشدة.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا أتلتيك"، فإن إيزاك مصر على عدم اللعب بقميص نيوكاسل مرة أخرى، ولا يرغب في العودة للفريق.

وأضاف التقرير أنه حتى لو رفض نيوكاسل بيعه واستمر في الفريق عند إغلاق سوق الانتقالات، فإنه يعد مسيرته في ملعب "سانت جيمس بارك" قد انتهت.

من جانبه، أوضح الصحفي الرياضي بن جاكوبس أن ألكسندر إيزاك يعطي الأولوية الكاملة لليفربول، مشيراً إلى أن اللاعب ينتظر ما إذا كان هناك عرض ثانٍ.

وأضاف أن إيزاك أكد أنه لن يُغير موقفه إلا إذا أبلغه ليفربول باستحالة إتمام الصفقة.

في حين قالت صحيفة "تليغراف" إنه رغم تهديده بالإضراب، لم يتلقَّ نيوكاسل حتى الآن طلب انتقال رسميًا من اللاعب، الذي سيكون الخطوة المنطقية التالية إذا كان إيزاك مصرًّا على عدم التواجد مع النادي.

وعلى الرغم من سلوكه وموقفه، اختار نيوكاسل عدم تغريم اللاعب على تصرفاته، وهو أمر يحق للنادي فعله إذا رفض اللعب.

أخبار ذات علاقة تحسبا لرحيل إيزاك إلى ليفربول.. نيوكاسل ينقضّ على نجم الدوري الألماني

وفي تطور جديد صباح الثلاثاء، أعلن نيوكاسل منح إيزاك رقمه المعتاد 14 ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل، في إشارة أخرى على تمسكهم بموقفهم بأن هداف الموسم الماضي ليس للبيع ولن ينتقل إلى ليفربول.

وحاول إيدي هاو، مدرب الفريق، أن يكون دبلوماسيًا قدر الإمكان عند سؤاله عن مستقبل إيزاك نهاية الأسبوع الماضي، ملمحًا إلى أن اللاعب يرفض المشاركة في التدريبات أو المباريات، دون أن يصرح بذلك بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، قال إن اللاعب ليس في الحالة الذهنية المناسبة للمشاركة، رغم أنه يرغب بوجوده مع الفريق.

يذكر أن إيزاك انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادماً من ريال سوسيداد، وتمكن خلال الموسم الماضي من تسجيل 27 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بمختلف البطولات، وأسهم في فوز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.