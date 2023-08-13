تقرير: نيمار يوافق على عرض الهلال السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق رسمي مع الهلال لبيع الدولي البرازيلي نيمار جونيور لصالح الفريق السعودي.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إن نيمار أبلغ مسؤولي الهلال في الساعات الماضية، بموافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف بعد التوصل لاتفاق شامل بين الناديين حول جميع بنود العقد.
ولم تكشف الإذاعة الفرنسية عن القيمة المالية للعرض، إلا أنها أكدت أن إدارة باريس منفتحة على بيع مهاجمها البرازيلي والحصول على عائد مادي كبير من خلال بيعه.
وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي قد أعطى موافقته للعب بقميص نادي الهلال، بعد ضبابية عرض برشلونة، حيث أراد نيمار البقاء موسمًا آخر في بطولة أوروبية كبرى ولكنه اصطدم برفض الفريق الكتالوني.
وأوضحت: "لم يخفِ رغبته في العودة إلى برشلونة، بينما أعرب تشافي عن بعض التردد خلال مؤتمراته الصحفية الأخيرة، بدا جوان لابورتا والإدارة أكثر ميلًا لفرضية عودة لاعبه السابق".
واختتمت الإذاعة الفرنسية تقريرها بأن نيمار الذي ينتهي عقده في 2027، أصبح قريبًا من مغادرة باريس، بعد أن تحرك نادي الهلال بسرعة في الساعات الأخيرة لضم اللاعب.
وفي نفس السياق قال الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" إن إدارة الهلال السعودي قدمت عرضًا ضخمًا لنيمار في الساعات الماضية.
وأضاف رومانو أن إدارة الهلال تسعى في الساعات القادمة، للوصول إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل بيع المدة المتبقية في عقد نيمار.