تقرير: نيمار يوافق على عرض الهلال السعودي

وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إن نيمار أبلغ مسؤولي الهلال في الساعات الماضية، بموافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف بعد التوصل لاتفاق شامل بين الناديين حول جميع بنود العقد.

ولم تكشف الإذاعة الفرنسية عن القيمة المالية للعرض، إلا أنها أكدت أن إدارة باريس منفتحة على بيع مهاجمها البرازيلي والحصول على عائد مادي كبير من خلال بيعه.

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي قد أعطى موافقته للعب بقميص نادي الهلال، بعد ضبابية عرض برشلونة، حيث أراد نيمار البقاء موسمًا آخر في بطولة أوروبية كبرى ولكنه اصطدم برفض الفريق الكتالوني.

وأوضحت: "لم يخفِ رغبته في العودة إلى برشلونة، بينما أعرب تشافي عن بعض التردد خلال مؤتمراته الصحفية الأخيرة، بدا جوان لابورتا والإدارة أكثر ميلًا لفرضية عودة لاعبه السابق".