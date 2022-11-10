السنغال تستعين بـ"أطباء سحرة" لتحقيق معجزة لحاق ماني بكأس العالم

وقال مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم للوكالة: "هناك شيء واحد مؤكد وهو أن ساديو ماني سيكون على القائمة غدًا".

وبحسب المصدر، فإن ماني "يظل هادئًا، ويعرف أن الإصابة جزء من العمل".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب قطر والإكوادور وهولندا.