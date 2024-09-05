هل تكفي عودة رياض محرز منتخب الجزائر لعبور مفاجآت غينيا الاستوائية؟

يستضيف منتخب الجزائر منافسه منتخب غينيا الاستوائية مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم هذه المجموعة أيضاً توغو وليبيريا وهو ما يجعلها مجموعة متوازنة وممهدة لتأهل جزائري مرتقب إلى النسخة القادمة للكان التي تقام في المغرب.

وأعاد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر لاعبه المخضرم رياض محرز نجم الأهلي السعودي إلى كتيبة محاربي الصحراء في قائمة مباراة غينيا الاستوائية.

وغاب محرز عن أول معسكرين للمنتخب الجزائري تحت قيادة بيتكوفيتش، ولكن التساؤلات تدور حول عودة محرز ومدى قدرته على قيادة هجوم محاربي الصحراء في ظل انتقادات لأدائه مع الأهلي السعودي خلال المباريات الأولى من الموسم الحالي.. وهو ما تسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

مستوى محرز

تتطلع الجماهير الجزائرية للاستفادة من لمسات الجناح الموهوب صاحب الـ 33 عاماً، والذي يملك خبرات رائعة خاصة أنه نجم الشباك في الجيل الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

ولكن مستوى محرز في الوقت الحالي ليس الأفضل وهو ما ظهر خلال بداية مشواره مع الأهلي في الدوري السعودي.

ولم يسجل محرز، أو يصنع في لقائي الأهلي ضد العروبة والفتح بأول جولتين بالدوري السعودي.

واكتفى النجم الجزائري بصناعة هدف وحيد للأهلي في لقاء الهلال بدور الأربعة ببطولة كأس السوبر السعودي.

اتهامات الوزن الزائد

واجه محرز أيضاً في الفترة الماضية اتهامات من جانب بعض المتابعين بزيادة وزنه بطريقة واضحة ولافتة للأنظار.

وتأثر محرز بوزنه الزائد بحسب تأكيدات أحمد عطيف لاعب منتخب السعودية الأسبق الذي انتقد موقف مدرب الأهلي ماتياس يايسله بإشراك اللاعب رغم عدم جاهزيته البدنية.

وقال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تليفزيونية إن محرز لو وصل لهذا الوزن في مانشستر سيتي الإنجليزي فريقه السابق لن يشركه المدرب بيب غوارديولا.

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زيارة ودية

حرص بيتكوفيتش على إذابة جبل الجليد مع محرز والحديث معه بشكل مباشر خلال زيارة سريعة قام بها مدرب الجزائر إلى السعودية للاطمئنان على جاهزية اللاعب.

وتحدث مدرب الجزائر مع محرز مباشرة حول أسباب عدم استدعائه لأول معسكرين، وتم إنهاء أي خلاف بينهما.

وأسهمت هذه الزيارة في دفعة معنوية قوية لدى محرز قد تساعد في ظهور اللاعب الموهوب بصورة مميزة مع دعم الجماهير المنتظر لمحاربي الصحراء.

أسلحة بيتكوفيتش

يتسلح المدرب بيتكوفيتش بعناصر أخرى في خط الهجوم تحديداً بخلاف رياض محرز.

ويعول المنتخب الجزائري على خبرات بغداد بونجاح بجانب تألق حسام عوار مع الاتحاد السعودي وأيضاً سعيد بن رحمة ومحمد الأمين عمورة وأنيس الحاج موسى.