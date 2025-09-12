مهاجم مصري في قائمة الهلال السعودي.. من هو؟

أعلن نادي الهلال السعودي قائمته لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية بجانب قوائم الفرق السنية.

وأبرم نادي الهلال عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها التعاقد مع الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

وتعاقد الهلال أيضاً مع اللاعب التركي يوسف أكتشيك مدافع فنربخشة بجانب حارس المرمى ماتيو باتويي وعلي لاجامي وعبد الكريم دارسي.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه بمنصة إكس قائمة فريق الشباب تحت 21 عاماً والتي ضمت لاعباً مصرياً وهو مصطفى حسانين.

ويلعب مصطفى حسانين في مركز رأس الحربة، وهو مصري الأصل من مواليد السعودية.

ويبقى اللاعب أمام فرصة ذهبية للتصعيد للفريق الأول حال تألقه مع فريق الشباب في ظل النقص العددي في مركز رأس الحربة عقب رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويضم خط الهجوم الأوروغوياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو في قائمته للموسم الجديد.

وافتتح الهلال موسمه بالفوز على الرياض بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة القادسية في الجولة الثانية للدوري السعودي.