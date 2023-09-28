رد فعل ميسي بعد فرصة ضائعة لإنتر ميامي أمام هيوستن دينامو (فيديو)

وبدت الحسرة على ميسي بعد ضياع فرصة كامبانا حيث فشل الفريق في التتويج بثاني لقب بعد التعاقد مع ميسي.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات الشهر الماضي، وهو أول لقب في تاريخ النادي الذي تأسس في 2018.

وغاب ميسي عن المباراة النهائية لكأس الولايات المتحدة، ولم يكن ضمن قائمة إنتر ميامي للمباراة بسبب مشكلة في الساق.

وغياب ميسي للمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات له مع النادي والمنتخب.