رد فعل ميسي بعد فرصة ضائعة لإنتر ميامي أمام هيوستن دينامو (فيديو)
بدت علامات الحسرة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الخسارة 1/2 أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، فجر الخميس.
وحصل الإكوادوري ليوناردو كامبانا على فرصة تسجيل الهدف الثاني لإنتر ميامي وجعل النتيجة 2/2 قبل دقيقتين من نهاية الشوط الثاني.
لكن ليوناردو كامبانا سدد الكرة سهلة بين يدي أندريو تاربيل حارس هيوستن دينامو، لتنتهي المباراة على فوز الأخير 2/1 على إنتر ميامي.
وبدت الحسرة على ميسي بعد ضياع فرصة كامبانا حيث فشل الفريق في التتويج بثاني لقب بعد التعاقد مع ميسي.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات الشهر الماضي، وهو أول لقب في تاريخ النادي الذي تأسس في 2018.
وغاب ميسي عن المباراة النهائية لكأس الولايات المتحدة، ولم يكن ضمن قائمة إنتر ميامي للمباراة بسبب مشكلة في الساق.
وغياب ميسي للمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات له مع النادي والمنتخب.
وشارك ميسي في 12 مباراة مع إنتر ميامي معظمها في كأس الدوريات وكأس الولايات المتحدة المفتوحة، وسجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.
وسجل غريفين دورسي الهدف الأول لهيوستن دينامو في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف المغربي أمين باسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33.
وسجل جوزيف مارتينز هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 90+1 ليذهب اللقب إلى هيوستن دينامو.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع نيويورك سيتي ثم شيكاغو فاير ثم سينسيناتي وشارلوت (مرتين) خلال أكتوبر المقبل وجميعها في الدوري الأمريكي.