سبب غياب مبابي عن تدريبات فرنسا قبل مباراة إنجلترا
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق الذي يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم، يوم السبت المقبل.
وقال الاتحاد، اليوم الثلاثاء: "كيليان مبابي يعمل في غرفة التعافي، وهذا أمر معتاد بعد يومين من المباراة".
وسجل مبابي (23 عاما) هدفين ليقود فرنسا للفوز 3-1 على بولندا في دور الستة عشر، ليرتفع رصيده إلى خمسة أهداف في قطر وتسعة إجمالا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.
مبابي وريال مدريد
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد عاد للاهتمام بمبابي بعد تألقه الكبير في نهائيات كأس العالم قطر 2022، رغم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد قوله نعم لعرض ريال مدريد.
وبحسب موقع "ديفونسا سونترال"، داخل إدارة ريال مدريد هناك مراقبة لوضعية النجم الفرنسي في ظل عدة تطورات حدثت في الأشهر الأخيرة، حيث تم تسريب أخبار برغبته الرحيل في كانون الثاني/ يناير، وعدم رضاه عن المشروع الجديد، وعدم وفاء إدارة باريس سان جيرمان بوعودها له في أثناء تجديد عقده.
وتعتقد إدارة ريال مدريد أن أشياء كثيرة تغيرت وأن هناك أمورًا تحيط بالنجم الفرنسي كيليان مبابي تجعله غير مرتاح ويرغب في الرحيل، لذلك فهي تراقب الوضع ولا ترغب في التعاقد معه سوى بشروطها.
وتعرف إدارة ريال مدريد أن باريس سان جيرمان غير مستعد لمناقشة رحيل النجم الفرنسي ولا مستعد لبيعه، ويستعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على اللاعب للبقاء في فرنسا على الأقل حتى نهاية الألعاب الأولمبية الصيفية التي تحتضنها باريس صيف 2024.
وحسب موقع " ديفونسا سونترال"، فإن ريال مدريد يعتقد أن المدرب السابق والأسطورة السابق للفريق الفرنسي زين الدين زيدان قد يكون مفتاحًا مساعدًا لقدوم كيليان مبابي لريال مدريد.
ويتوقع ريال مدريد انتقال زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي في حال رحيل ديدييه ديشان بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهو ما يجعله قادرًا على الحديث مع كيليان مبابي وإقناعه بالتوقيع لريال مدريد وقيمة اللعب في سانتياغو بيرنابيو، كما بإمكانه تقريب وجهات النظر وتذويب الجليد بين الرئيس فلورنتينو بيريز والنجم الفرنسي الشاب.