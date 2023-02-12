ديلي إكسبريس: تياغو ألكانتارا سيغيب شهرا عن ليفربول

كما أنه من المقرر أن يغيب عن مباراة نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، يوم السبت، ومباراة الذهاب ضد ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تياغو سيتعافى في الوقت المناسب من مباراة الإياب الحاسمة في سانتياغو برنابيو في منتصف مارس، على الرغم من أن سجل الإصابات يشير إلى أنه سيكون من الحماقة استبعاد احتمال حدوث نكسة مؤلمة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكرت "ديلي إكسبريس".

وسيكون يورغن كلوب في حاجة ماسة إلى عودة تياغو قبل أن يسافر ليفربول إلى إسبانيا لخوض مواجهة بالغة الأهمية مع بطل الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ألمح كلوب إلى إصابة تياغو في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.