ديلي إكسبريس: تياغو ألكانتارا سيغيب شهرا عن ليفربول
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن ليفربول قد يتعرض لخطر غياب لاعبه الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا قرابة شهر؛ بعد الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها في التدريبات، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويعد تياغو بلا شك أحد أفضل لاعبي ليفربول، لكنه غالبًا ما يكافح من أجل الحفاظ على لياقته البدنية ويبدو أنه مستعد لفترة أخرى خارج الملعب في ضربة جديدة للريدز، الذي يعاني من أوقات صعبة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
لم يكن لاعبو ليفربول مثل فيرجيل فان ديك ولويس دياز وديوغو غوتا وإبراهيما كوناتي وروبرتو فيرمينو متاحين لليفربول في المباريات الأخيرة، مع استمرار عدم فوز الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مطلع العام.
وتم إضافة تياغو منذ ذلك الحين إلى قائمة الإصابات المتزايدة في ليفربول، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس".
وأوضحت أن تياغو أصيب في التدريبات في وقت سابق هذا الأسبوع، ولن يكون لائقًا لمواجهة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد غدا الإثنين.
كما أنه من المقرر أن يغيب عن مباراة نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، يوم السبت، ومباراة الذهاب ضد ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تياغو سيتعافى في الوقت المناسب من مباراة الإياب الحاسمة في سانتياغو برنابيو في منتصف مارس، على الرغم من أن سجل الإصابات يشير إلى أنه سيكون من الحماقة استبعاد احتمال حدوث نكسة مؤلمة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكرت "ديلي إكسبريس".
وسيكون يورغن كلوب في حاجة ماسة إلى عودة تياغو قبل أن يسافر ليفربول إلى إسبانيا لخوض مواجهة بالغة الأهمية مع بطل الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.
ألمح كلوب إلى إصابة تياغو في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح كلوب: "يعاني تياغو من بعض المشاكل، لذلك لم يكن قادرًا على التدريب. عاد اللاعبون".
وأضاف: "غوتا هو الأقرب. إنه يتدرب الآن بشكل طبيعي بالفعل لمدة يومين، لذا من الممكن أن يتدرب لمدة ثلاثة أيام أخرى، لكن علينا الانتظار قليلا".
وتابع كلوب: "فيرمينو؟، علينا أن نرى كيف يبدو، وكيف يتعامل مع كثافة التدريب وأشياء من هذا القبيل، ثم نتخذ قرارًا. أما فيرجيل فان دايك فلا أعتقد أنه قريب بالفعل ولكننا سنعمل على ذلك أيضًا. قد أقول إن آرثر ميلو يشبه بوبي".