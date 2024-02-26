موقف "زيزو" من مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر
كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن تطورات إصابة أحمد سيد "زيزو"، وموقفه من مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.
وكان "زيزو" تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي ببطولة الكونفدرالية، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.
وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.
وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية: "زيزو حدث له التواء في الكاحل في مواجهة أبو سليم، ولما رأيت الإصابة طلبت خروج اللاعب، لكي تكون مرحلة استشفائه أسرع ونقلل الورم ومفيش كسور كتشخيص مبدئي ونطلق عليه جزع في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى، ونستكمل الفحوصات بمجرد العودة للقاهرة".
وأضاف: "حال الاطمئنان على القدم والأشعة جيدة سيعود زيزو سريعا للفريق، وسيلحق مواجهة الأهلي في مواجهة نهائي كأس مصر".
وينتظر الزمالك مباراة قوية أمام الأهلي بنهائي كأس مصر، في الثامن من مارس المقبل.
ورفع الزمالك رصيده لـ13 نقطة في صدارة مجموعته بالكونفدرالية وحسمها لصالحه.
فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط، ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساغرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل، أو تتأجل للجولة الأخيرة.