موقف "زيزو" من مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن تطورات إصابة أحمد سيد "زيزو"، وموقفه من مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وكان "زيزو" تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي ببطولة الكونفدرالية، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.

وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.