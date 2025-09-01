يرفض التمرير لخوان ألفينا.. فيديو يفجر غضبا عارما تجاه ناصر ماهر (شاهد)

تعيش جماهير الزمالك حالة من الغضب بعدما تلقى الفريق الأبيض الخسارة الأولى هذا الموسم على يد وادي دجلة بنتيجة 1-2 مساء أمس الأحد في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وفرّط الزمالك في تقدمه بهدف مبكر سجله ناصر ماهر بعدما استقبل ثنائية من وادي دجلة حملت توقيع أحمد فاروق ومحمود دياسطي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي.

وانتقدت جماهير الزمالك المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بعد مباراة وادي دجلة، كما هاجمت بعض اللاعبين وعلى رأسهم سيف جعفر.

أحد اللاعبين الذين تعرضوا للانتقادات هو ناصر ماهر رغم تسجيله هدف الفريق في مرمى وادي دجلة.

وانتشر مقطع فيديو لناصر ماهر وهو يرفض التمرير إلى زميله البرازيلي خوان ألفينا الجناح الأيمن وأفسد هجمة واعدة للزمالك خلال مباراة وادي دجلة.

قبل ما تنتقد المدرب بص علي ناصر ماهر بيعمل ايه في اجنحه الزمالك الأجانب وخصوصا خوان تعمد واضح انه ميلعبش ليهم ومش الماتش دا بس علي فكره من اول الدوري علي كدا الزمالك مش محتاج يغير المدرب محتاج مدير رياضي يكون أكثر قوه ويفرض سيطرته ويبعد العناصر اللي زي دي وكمان التلاته اللي مش عاوزين يجددوا يتجمدوا Video by: @zamalek tactics Posted by Mohamed Selim Elhfnawy on Monday, September 1, 2025

وكان فيريرا قد استبدل ناصر ماهر بعد مرور 65 دقيقة وأشرك اللاعب أحمد فتوح بدلاً منه.

وسجل ناصر ماهر هدفين للزمالك هذا الموسم في الدوري المصري.