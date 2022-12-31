وزير الرياضة السعودي: سندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا
علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي على تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكتب عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه في موقع "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحباً بك رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".
وأعلن نادي النصر أمس الجمعة، رسميا، التعاقد مع رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، حتى 2025.
وقال النصر إن رونالدو سيرتدي الرقم 7 مع الفريق، ونقل عن رئيسه مسلي آل معمر أن الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، وأكد أن رونالدو مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم.
في حين قال رونالدو إنه متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، وأشار إلى أن الرؤية التي يعمل بها النصر ملهمة جدا.
وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو في نوفمبر الماضي بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رونالدو سجل 450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.