وزير الرياضة السعودي: سندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا

في حين قال رونالدو إنه متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، وأشار إلى أن الرؤية التي يعمل بها النصر ملهمة جدا.

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو في نوفمبر الماضي بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رونالدو سجل 450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.