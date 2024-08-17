شهدت المباراة التي جمعت فريقي باريس سان جيرمان ولوهافر، مساء الجمعة، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الفرنسي، إصابة قوية تعرض لها غونزالو راموس، نجم سان جيرمان.

واستهل باريس سان جيرمان مشوار دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالفوز 4-1 في لوهافر، مستغلا انهيار صاحب الأرض في الدقائق الأخيرة، ليبدأ الموسم بشكل رائع، أمس الجمعة.

وخرج غونزالو راموس من الملعب مع الدقيقة 20 متأثرا بإصابة في القدم اليسرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "غونزالو راموس تعرض إلى التواء في الكاحل".

وظهر اللاعب عقب المباراة وهو يسير على عكازين متجها إلى حافلة الفريق.

في حين أوضحت تقارير أن مدة غياب اللاعب المتوقعة عن الملاعب قد تكون بين 4 إلى 6 أسابيع.

وتمثل إصابة راموس ضربة قوية لباريس سان جيرمان.

وقال لويس إنريكي، مدرب الفريق، عقب المباراة: "لست طبيبا لكنها تبدو إصابة خطيرة. لا أعلم عدد الأسابيع التي سيغيبها عن الملاعب".