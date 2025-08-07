هاتريك رونالدو يقود النصر لاكتساح ريو آفي البرتغالي برباعية (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر السعودي للفوز على نادي ريو آفي البرتغالي (4 ـ 0) اليوم الخميس في مباراة إعدادية ودية ضمن معسكر الفريق في البرتغال تأهبا للموسم الجديد.

وأحرز أسطورة البرتغال هاتريك رائعا في الدقائق 44 و63 ثم 68 من ركلة جزاء ليعزز تقدم الفريق بهدف سجله الفرنسي محمد سيماكان في الشوط الأول.

وكانت مباراة النصر تحت قيادة مدربه الجديد جورج جيسوس، أمام ريو آفي في اتجاه واحد إذ سيطر رفاق جواو فليكس على اللعب منذ البداية ليتمكن محمد سيماكان من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية داخل مناطق الجزاء.

وأحرز النصر الهدف الثاني بواسطة نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 بعد هجمة قادها في البداية قبل أن يستلم الكرة داخل مناطق الجزاء ويسدد بكل قوة معلنا رفع النتيجة (2 ـ 0).

ولم يكن رد نادي ريو آفي قويا تجاه هجمات النصر التي تألق فيها رونالدو وجواو فليكس وبروزوفيتش.

وفي الشوط الثاني أحرز رونالدو الهدف الثالث للنصر والثنائية في رصيده الشخصي وذلك مع حلول الدقيقة 63.

وأكمل النجم البرتغالي الرباعية للنصر والهاتريك في رصيده في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليجعل النتيجة (4 ـ0).

وكان فريق المدرب جورج جيسوس قادرا على إضافة أهداف أخرى لولا خروج بعض الركائز وإهدار الفرص.

ويخوض النصر مباراة ودية أخيرة ضد ألميريا الإسباني يوم الأحد وهي المباراة الأخيرة في معسكره الإعدادي قبل خوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري.