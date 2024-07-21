فاز الزمالك 2-1 على مضيفه الداخلية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد ليتأكد هبوط صاحب الأرض إلى دوري الدرجة الثانية.

وهبط الداخلية رسميا للدرجة الثانية بعد أن توقف رصيده عند 19 نقطة في المركز 18 والأخير، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة، وتقدم للمركز الرابع.

أحرز يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 19 مستغلا خطأ من رمضان مصطفى حارس مرمى الداخلية الذي مرر كرة خاطئة إلى عمر جابر لاعب الزمالك، والذي أرسل عرضية إلى أوباما ليضع الكرة داخل الشباك.

وضاعف أوباما النتيجة في الدقيقة 55 بعد أن استغل كرة مرتدة من قدم مدافع الداخلية ليضعها داخل الزاوية اليمنى بسهولة.

وقلص الداخلية النتيجة بهدف في الدقيقة 65 أحرزه إيهاب سمير من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على أحمد ياسر لاعب الزمالك إثر لمسة يد.

في مباراة أخرى سحق زد مضيفه إنبي 4-1 ليرتفع رصيده إلى 44 نقطة، وتقدم للمركز السابع فيما توقف رصيد إنبي عند 42 نقطة، وما زال في المركز التاسع.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل المقاولون العرب 1-1 مع مضيفه المصري البورسعيدي ليقترب بشدة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ورفع المقاولون رصيده إلى 21 نقطة من 29 مباراة في المركز 17 وقبل الأخير، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.

ورفع المصري رصيده إلى 52 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث بالترتيب الذي يتصدره بيراميدز برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 25 لقاء.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: