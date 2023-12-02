كل ما تريد معرفته عن قرعة يورو 2024
يجري الاتحاد الأوروبي اليوم السبت في هامبورغ الألمانية قرعة يورو 2024.
ومن المقرر أن تقام القرعة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.
وحسم 21 منتخبا تأهله لبطولة أمم أوروبا من 24 منتخبا سيشاركون في البطولة التي تستضيفها ألمانيا.
وتأهلت ألمانيا صاحبة الضيافة تلقائيا بينما تأهل 20 منتخبا من خلال التصفيات إذ صعد أول فريقين في كل مجموعة.
ويتبقى ثلاثة أماكن لم تحسم حتى وقت إجراء القرعة وستتحدد المنتخبات المتأهلة من خلال ملحق التصفيات في مارس المقبل.
وتأهل الفرق لملحق التصفيات جاء بناء على نتائجها في دوري الأمم الأوروبية.
تصنيف المنتخبات
صنفت المنتخبات على أساس الترتيب النهائي في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة وهناك ستة منتخبات في كل تصنيف (مستوى) من المستويات الأربعة.
وصنف منتخب ألمانيا تلقائيا ضمن المستوى الأول ولن يدخل القرعة لأنه وضع ضمن المجموعة الأولى.
وستنضم المنتخبات الثلاثة الفائزة في الملحق إلى المستوى الرابع في التصنيف.
منتخبات المستوى الأول:
ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.
منتخبات المستوى الثاني:
المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا.
منتخبات المستوى الثالث:
هولندا، اسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك.
منتخبات المستوى الرابع:
إيطاليا، صربيا، سويسرا، بولندا أو ويلز أو فنلندا أو أستونيا، البوسنة أو أوكرانيا أو أيسلندا، جورجيا أو اليونان أو كازاخستان أو لوكسمبورغ.
إجراءات سحب القرعة:
ستضع القرعة المنتخبات في ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.
ستبدأ القرعة بالمستوى الأول على أن ينضم أول منتخب يتم سحبه إلى المجموعة المتاحة حسب ترتيب المجموعات (وستكون في هذه الحالة المجموعة الثانية بعد دخول ألمانيا المجموعة الأولى).
سيتم بعد ذلك سحب بقية الفرق في المستويات الأربعة المختلفة لتنضم إلى المجموعات الست حسب ترتيبها وهو ما سيتحدد على أساسه ترتيب جدول المباريات في كل مجموعة.
بعد الانتهاء من سحب فرق المستوى الأول يبدأ سحب فرق المستوى الثاني بنفس الأسلوب ثم التصنيف الثالث والرابع بعد ذلك.
تتواجه الفرق داخل كل مجموعة مرة واحدة ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 إلى جانب أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.
نتائج محتملة:
-وبسبب تصنيف المنتخبات بحسب أدائها في التصفيات وليس اعتمادا على تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) فإنه يتوقع أن تواجه إيطاليا حاملة اللقب مهمة صعبة في دور المجموعات بينما تجد نفسها ضمن المستوى الرابع.
-أحد الاحتمالات يعني أنها ربما تواجه فرنسا والمجر وهولندا وربما أيضا تواجه إنجلترا التي فازت عليها بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا 2020 والتي لعبت معها في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أيضا.
-من المحتمل أيضا أن تضع القرعة منتخبي إنجلترا واسكتلندا في نفس المجموعة كما كان الحال في نهائيات نسخة 2020.
-كرواتيا التي صعدت لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر ضمن المستوى الثالث.
النهائيات:
-في المباراة الافتتاحية للنهائيات في ميونيخ في 14 يونيو المقبل سيلتقي منتخب ألمانيا مع المنتخب رقم 2 في المجموعة الأولى.
-ستقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة برلين في 14 يوليو.
-ستقام مباريات البطولة في ألمانيا في 10 مدن مختلفة هي: برلين وكولن ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزيغ وميونخ وشتوتغارت.