كل ما تريد معرفته عن قرعة يورو 2024

إجراءات سحب القرعة:

ستضع القرعة المنتخبات في ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.

ستبدأ القرعة بالمستوى الأول على أن ينضم أول منتخب يتم سحبه إلى المجموعة المتاحة حسب ترتيب المجموعات (وستكون في هذه الحالة المجموعة الثانية بعد دخول ألمانيا المجموعة الأولى).

سيتم بعد ذلك سحب بقية الفرق في المستويات الأربعة المختلفة لتنضم إلى المجموعات الست حسب ترتيبها وهو ما سيتحدد على أساسه ترتيب جدول المباريات في كل مجموعة.

بعد الانتهاء من سحب فرق المستوى الأول يبدأ سحب فرق المستوى الثاني بنفس الأسلوب ثم التصنيف الثالث والرابع بعد ذلك.

تتواجه الفرق داخل كل مجموعة مرة واحدة ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 إلى جانب أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.