مبابي يتحدى برشلونة
وجه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة تحد صريحة إلى برشلونة، قبل مواجهتهما المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ضيفه برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل.
وقال مبابي في تصريحات نقلتها قناة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد: "كل عام تكون هذه الفترة حاسمة من الموسم، في نهاية شهر أبريل سنعرف نوع الموسم الذي يمكننا تحقيقه في النهاية".
وأضاف: "أنا واثق من أني سأقدم كل شيء، وبعد ذلك تبقى النتيجة بين يدي الله".
وتابع: "إنه وقت اللاعبين الكبار. أنا جاهز كالعادة ولن أختبئ بالتأكيد".
ويعيش كيليان فترة متوترة مع ناديه وأيضًا المدرب لويس إنريكي، إذ يتزامن هذا مع اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده، وانتقاله المتوقع بنسبة كبيرة إلى ريال مدريد.
وبدأ إنريكي في تقليص عدد دقائق مبابي، وآخرها مباراة كليرمو، متذيل ترتيب الدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل، مساء السبت.
مبابي دخل في آخر نصف ساعة من المباراة، وصنع هدف التعادل الذي سجله غونزالو راموس في الدقيقة الـ85.