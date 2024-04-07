مبابي يتحدى برشلونة

وجه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة تحد صريحة إلى برشلونة، قبل مواجهتهما المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ضيفه برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها قناة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد: "كل عام تكون هذه الفترة حاسمة من الموسم، في نهاية شهر أبريل سنعرف نوع الموسم الذي يمكننا تحقيقه في النهاية".