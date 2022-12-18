مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.. هاتريك مبابي يدخله تاريخ كأس العالم
انفرد كيليان مبابي مهاجم فرنسا بصدارة هدافي كأس العالم 2022 في قطر بعدما سجل "هاتريك" في مرمى الأرجنتين خلال التعادل 3/3 في نهائي كأس العالم ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي المونديال بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي.
وقالت إحصائيات "أوبتا" إن مبابي سجل هدفين في غضون 97 ثانية، ثم أضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليصبح ثاني لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم بعد جيوف هيرست لمنتخب إنجلترا ضد ألمانيا في العام 1966.
كما سجل مبابي أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في نهائي كأس العالم في التاريخ، وبات مهاجم باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 23 عامًا و 363 يومًا، أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يصل إلى 11 هدفًا في كأس العالم.
وهذه البطولة الأولى منذ مونديال 1970 التي يسجل فيها لاعب أكثر من 9 أهداف في كأس العالم في بطولة واحدة، حيث ساهم مبابي وميسي في 10 أهداف بينما ساهم الألماني جيرد مولر في 13 هدفًا والبرازيلي بيليه 10 أهداف في مونديال 1970 في المكسيك.
وانضم مبابي إلى البرازيلي فافا ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المونديال الذي يسجل في نهائي كأس العالم مرتين متتاليين، حيث فعلها فافا في نهائي 1958 و1962 وكلاهما توج بهما البرازيل ثم مهاجم فرنسا في نهائي مونديال 2018 في روسيا و2022 في قطر.
وسجل مبابي ثلاثية ليمنح فرنسا التعادل 3/3 مع الأرجنتين مع نهاية الوقت الإضافي لنهائي مونديال قطر في استاد لوسيل.
وتقدمت الأرجنتين 2/0 في الشوط الأول عن طريق ميسي من ركلة جزاء وأنخيل دي ماريا، وبدا أن الفريق في طريقه للفوز باللقب الثالث في تاريخه، لكن مبابي انتفض وسجل هدفين في غضون 100 دقيقة من ركلة جزاء ثم تسديدة مباشرة رائعة ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.
وأعاد ميسي التقدم للأرجنتين في الشوط الإضافي الأول قبل أن يدرك مبابي التعادل من ركلة جزاء أيضًا.