مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.. هاتريك مبابي يدخله تاريخ كأس العالم

كما سجل مبابي أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في نهائي كأس العالم في التاريخ، وبات مهاجم باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 23 عامًا و 363 يومًا، أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يصل إلى 11 هدفًا في كأس العالم.

وهذه البطولة الأولى منذ مونديال 1970 التي يسجل فيها لاعب أكثر من 9 أهداف في كأس العالم في بطولة واحدة، حيث ساهم مبابي وميسي في 10 أهداف بينما ساهم الألماني جيرد مولر في 13 هدفًا والبرازيلي بيليه 10 أهداف في مونديال 1970 في المكسيك.

وانضم مبابي إلى البرازيلي فافا ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المونديال الذي يسجل في نهائي كأس العالم مرتين متتاليين، حيث فعلها فافا في نهائي 1958 و1962 وكلاهما توج بهما البرازيل ثم مهاجم فرنسا في نهائي مونديال 2018 في روسيا و2022 في قطر.