تيري هنري أبرزهم.. 3 مرشحين كبار لتدريب الأهلي المصري

دخل النادي الأهلي المصري منعطفًا حاسمًا في ملف اختيار اسم المدرب الجديد، فقد شرع رئيسه محمود الخطيب في دراسة سير ذاتية لثلاثة مدربين كبار، يتقدمهم الفرنسي النجم تيري هنري، لتولي المهمة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

أخبار ذات علاقة سيحتفلون.. 5 سعداء بطرد ريبيرو من الأهلي المصري

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن النادي الأهلي رسميًا إنهاء ارتباطه بالمدرب ريبيرو بالتراضي، في أعقاب الهزيمة أمام نادي بيراميدز (0-1) في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ونشر النادي بيانًا أوضح فيه أن قرار إقالة ريبيرو جاء "عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، التي استمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي والمدرب، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه".

ووجّه النادي في البيان الشكر لريبيرو وطاقمه المعاون "عن الفترة الماضية".

أخبار ذات علاقة رفض العقوبة بشكل كامل.. إمام عاشور يفجر أزمة في الأهلي المصري

3 مرشحين كبار

كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يدير شخصيًا ملف التعاقد مع المدرب الجديد، وقد بدأ في دراسة ملفات 3 مرشحين كبار.

وأكد المصدر أن الخطيب سيعقد اجتماعًا عبر تطبيق "زووم" خلال الساعات القليلة المقبلة مع عدد من المدربين لتقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أن الرئيس هو من يدير الملف بنفسه بالكامل دون إشراك أي طرف آخر.

أخبار ذات علاقة زيزو يفجر غضب لاعبي الأهلي المصري

تيري هنري.. الهدف الأول

ولفت المصدر إلى أن الرئيس محمود الخطيب يسعى بجدية للتعاقد مع النجم الفرنسي الدولي السابق، تيري هنري، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لخبرته الكبيرة وسمعته العالمية التي تتناسب مع طموحات القلعة الحمراء.

روزه والبدري في المشهد

إلى جانب هنري، أوضح المصدر أن الألماني ماركو روزه، المدرب السابق لنادي بروسيا دورتموند، يوجد أيضًا ضمن قائمة المرشحين التي يدرسها النادي الأهلي، على أن يحسم الخطيب الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما يظهر مرة أخرى في الصورة، وفقًا للمصدر، اسم المدرب المصري حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة.