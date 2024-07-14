رودري أفضل لاعب في يورو 2024.. ويامال يحصد جائزة مميزة

فاز رودريغو هيرنانديز، قائد منتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا بعد تغلبه في المباراة النهائية على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1.

وحسم المنتخب الإسباني لقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أكثر منتخباً يحصل على البطولة القارية متفوقًا على ألمانيا.

ونجح رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في حصد لقب أفضل لاعب في البطولة القارية في ظل مجهوده الرائع على مدار مباريات لا روخا خلال مشوار اليورو.

وحصل أيضًا لامين يامال نجم منتخب إسبانيا الواعد بجائزة أفضل لاعب صاعد بعد تألقه في مباريات النسخة الحالية.

واستطاع يامال تقديم مستويات مبهرة خلال مشوار اليورو بعدما صنع 4 أهداف لزملائه بخلاف تسجيله هدف الفوز على حساب فرنسا بنتيجة 2-1 في لقاء نصف النهائي.

وأبهر نجم برشلونة الصاعد الجميع بلمساته المتميزة خلال مشوار اليورو بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة القارية، كما أنه أصغر من يصنع أهدافًا في الأدوار الإقصائية وأيضًا مرحلة المجموعات.

وبات يامال أصغر من خاض نهائياً لبطولة دولية بعدما شارك في لقاء إنجلترا وعمره 17 عامًا ويوم واحد.