مانشستر سيتي يحتفي بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي

وهذا اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والخامس منذ التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية الموسم الحالي فبعد ضمان لقب الدوري الإنجليزي يسعى مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (يوم 3 يونيو) وعلى إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا (يوم 10 يونيو).

لكن قبل ذلك سيلعب مانشستر سيتي مع برايتون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي - بعد هدرسفيلد تاون وآرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.

وسيكون مانشستر سيتي أول فريق في إنجلترا يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات متتالية حال حفاظه على اللقب الموسم المقبل.