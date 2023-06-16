عرض سعودي مغرٍ قد يحرم مانشستر يونايتد من ديفيد دي خيا
يخشى مانشستر يونايتد من مغادرة الحارس ديفيد دي خيا النادي هذا الصيف، ورحيله إلى المملكة العربية السعودية.
ويلعب الحارس الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا لمانشستر يونايتد منذ 2011، لكن العقد السابق ينتهي في 30 يونيو الجاري.
ونشرت صحيفة "ميترو" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن دي خيا تلقى "عروضًا مغرية" من المملكة العربية السعودية، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه وافق شفهيًا على الشروط الشخصية مع يونايتد بشأن عقد جديد.
ولم تكشف الصحيفة البريطانية الشهيرة عن اسم النادي السعودي، إلا أنها اكتفت بالكشف عن وجود "عرض سعودي مغرٍ".
وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي هذا الموسم، وهي التي يحصل عليها الحارس الذي يحافظ على نظافة شباكه لأكثر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي.
إدارة مانشستر يونايتد تخشى من رحيل حارسها ديفيد دي خيا، خاصة مع نهاية العقد الحالي للحارس الإسباني بنهاية الشهر، مما يجعله حرًا للانضمام إلى الأندية الأخرى في صفقة انتقال مجانية.
وأجرى دي خيا محادثات مطولة مع النادي بشأن العقد الجديد الذي سينخفض فيه راتب دي خيا، حيث يحصل بموجب العقد السابق على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
غاري نيفيل مقتنع بأن الوقت قد حان ليونايتد ليجلب حارسًا ينافس دي خيا هذا الصيف، ولكن هناك عرض سعودي ضخم قد ينهي مشوار الحارس الإسباني مع مانشستر.
كما يهدف تين هاغ إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف لتوفير مزيد من المنافسة لدي خيا.
وفاز دي خيا مع مانشستر يونايتد بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في الدوري الأوروبي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و3 ألقاب في كأس الدرع الخيرية.