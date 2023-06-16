عرض سعودي مغرٍ قد يحرم مانشستر يونايتد من ديفيد دي خيا

ويلعب الحارس الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا لمانشستر يونايتد منذ 2011، لكن العقد السابق ينتهي في 30 يونيو الجاري.

ونشرت صحيفة "ميترو" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن دي خيا تلقى "عروضًا مغرية" من المملكة العربية السعودية، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه وافق شفهيًا على الشروط الشخصية مع يونايتد بشأن عقد جديد.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية الشهيرة عن اسم النادي السعودي، إلا أنها اكتفت بالكشف عن وجود "عرض سعودي مغرٍ".

وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي هذا الموسم، وهي التي يحصل عليها الحارس الذي يحافظ على نظافة شباكه لأكثر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي.