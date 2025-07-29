الهلال يتخذ قرارا حاسما تجاه ميتروفيتش

اتخذ الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي قرارا حاسما بشأن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق، والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى الهلال لتغيير عددٍ من نجومه، في صيف العام الحالي، وذلك بعد أزمات الموسم الماضي، الذي اكتفى فيه ببطولة وحيدة فقط.

أخبار ذات علاقة إيدرسون يضع شرطا للانضمام إلى الهلال السعودي

أخبار ذات علاقة من بديل فهد المفرج في نادي الهلال السعودي؟

وتوّج "الزعيم" بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع موسم 2024-2025؛ قبل أن يخسر البطولة تلو الأخرى، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وارتبط اسم ميتروفيتش بالعديد من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته أبرزها مانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وتوتنهام.

وحسب التقارير، فإن الهلال يُقدر سعر ميتروفيتش بنحو 30 مليون يورو، وهو مبلغ يُعد في متناول الأندية الثلاثة، ويبقى القرار النهائي بيد اللاعب، الذي يبحث عن مشروع تنافسي يضمن له الاستمرارية والتألق.

أخبار ذات علاقة فهد المفرج يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع الهلال السعودي

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن "ميتروفيتش سيكون متواجدا في معسكر الهلال في ألمانيا، وسيتم حسم مصيره من خلال أدائه تحت أنظار إنزاغي".

ويبحث المدير الفني لنادي الهلال، خلال الفترة الحالية، عن تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجح مسؤولو الهلال، في حسم 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، إلى جانب الثنائي علي لاجامي، وعبدالكريم دراسي.

ميتروفيتش خلال مشاركته مع الهلال لعب بصورة إجمالية 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفاً، وأسهم في 15 هدفاً، وذلك في مختلف البطولات المتاحة التي شارك فيها على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولكن الهلال افتقد خدمات نجمه الصربي في أهم منعطفات الموسم الأخير، وأسهم غيابه بتراجع الهلال هجومياً، وغياب حسم الأهداف، وكان غيابه في كأس العالم للأندية من أهم المسببات التي جعلت الهلال يتجه لإيجاد مهاجم بديل.

وسجل ميتروفيتش غياباً كبيراً في الموسم الأخير، علاوة على مباريات كأس العالم للأندية؛ إذ غاب عن 10 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، و4 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ ما أسهم في تراجع فريقه.