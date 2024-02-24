ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويقلص الفارق مع ليفربول
اقتنص مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره بورنموث، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف الوحيد للسيتي عبر الجناح المتألق فيل فودين في الدقيقة 24 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 66 كاد سولانكي، لاعب بورنوث، أن يسجل التعادل من رأسية ولكن إيديرسون تألق وأبعد الكرة عن مرماه.
بهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 28 في المركز الـ14.