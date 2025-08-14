دمر الحجة.. باريس سان جيرمان يحرج الهلال السعودي بشدة

تسبب باريس سان جيرمان الفرنسي في إحراج نادي الهلال السعودي بعد تتويج العملاق الباريسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وحسم باريس سان جيرمان اللقب القاري بعد مباراة مثيرة أمام توتنهام الإنجليزي فاز بها بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي.

كيف أحرج باريس سان جيرمان بهذا الانتصار نادي الهلال السعودي؟ وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

انسحاب الهلال

قرر نادي الهلال السعودي الانسحاب من كأس السوبر المحلي بسبب عدم حصوله على وقت كافٍ للإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأنهى الهلال منافسات موسمه الماضي بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2 في دور الثمانية.

وأصدر الهلال بيانًا رسميًّا حين أعلن عن عدم المشاركة في كأس السوبر، مؤكدًا اعتذاره من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، خصوصًا الدوليين منهم، لتجهيزهم لمعسكر المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 القادمة".

وقال الهلال في خطابه للاتحاد السعودي:" طالبنا بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تُسهم في تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها الترويجية والتسويقية للرياضة السعودية في هونغ كونغ دون مشاركة الهلال، تقديرًا للظروف الاستثنائية التي مرّ بها الفريق".

وأضاف:" الفريق أنهى موسمًا شاقًّا شارك فيه بتمثيل مشرف في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وقد دفعت المعدلات البدنية للاعبين الإدارة إلى الاعتذار، خاصة بعد تقليص فترة الإجازة السنوية بما يخالف الفقرة (5.6) من لائحة الاحتراف واللاعبين التي تُلزم بأن تكون الإجازة السنوية 28 يومًا على الأقل".

وأوضح الهلال أن الاتحاد السعودي لم يُعلن جدول المسابقات المحلية إلى الأول من يونيو، ولم يُعلن عن موعد ومكان السوبر إلا في الـ13 من يونيو بعد سفر الفريق إلى الولايات المتحدة، وهو ما أربك استعدادات الهلال.

رد حاسم من الاتحاد السعودي

الاتحاد السعودي ردَّ بشكل حاسم على قرار الهلال، ووجه الدعوة إلى نادي الأهلي للمشاركة في البطولة على حسابه بخلاف تغريم الهلال مبلغ نصف مليون ريال سعودي.

ويلعب الأهلي ضد القادسية يوم الـ20 من أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام في هونغ كونغ بينما يلتقي في اليوم السابق النصر ضد الاتحاد.

حجة دمرها باريس سان جيرمان

باريس بفوزه على حساب توتنهام وتتويجه بلقب السوبر الأوروبي دمَّر حجة الهلال خاصة أن الفريق الفرنسي حصل على فترة راحة أقل من الهلال.

ولعب باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية يوم الـ13 من يوليو الماضي ضد تشيلسي الإنجليزي ثم عاد بعد شهر واحد فقط لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقدم الفريق الفرنسي مستويات جيدة بعدما حقق اللقب على حساب توتنهام بضربات الترجيح.