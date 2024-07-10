حدثت مرتين.. لامين يامال يملك فرصة الفوز بالكرة الذهبية

ألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على التألق غير العادي للاعب الشاب لامين يامال مع منتخب إسبانيا، والذي سجل هدفًا مذهلًا في شباك فرنسا قاد به منتخب بلاده للتأهل لنهائي "يورو 2024".

وقاد يامال منتخب بلاده إسبانيا للفوز على فرنسا بهدفين لهدف، وحصل على جائزة أفضل لاعب.

وبات الجناح الإسباني الشاب في سن 16 عامًا و362 يومًا، أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم.

وحطم يامال الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عامًا و141 يومًا)، الذي حققه في كأس أوروبا 2004.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه مع الأداء المذهل للاعب الشاب ليس من المستبعد أن يتم ترشيحه للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وأضافت الصحيفة: "ليس من المستبعد أن يكون يامال مرشحًا قويًّا للفوز بالجائزة. كل ما يحتاجه هو إنجاز عظيم أخير، وقد يحدث هذا يوم الأحد في النهائي، أو ربما هدف استثنائي وحاسم مثل الذي سجله ضد فرنسا، أو ربما بعض التمريرات الحاسمة، ألا يبدو الأمر طبيعيًّا أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية في عمر 17 عامًا".

وتابعت الصحيفة: "وقد ينتهي النقاش إذا فازت إنجلترا بالبطولة، حيث تلعب اليوم الأربعاء في دور نصف النهائي أمام هولندا في دورتموند، حينها سيحتفل جود بيلينغهام (21 عامًا) بموسم سحري، سواء سجل أم لا، وكان حاسمًا في فوز ريال مدريد بالدوري ودوري أبطال أوروبا من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، ويبدو أن فرص فوز زميله فينيسيوس جونيور بالجائزة قد تلاشت بسبب الأداء الضعيف للبرازيل في كوبا أمريكا، حيث خرجت من الدور ربع النهائي".

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وأوضحت الصحيفة أنها لن تكون المرة الأولى في تاريخ الجائزة التي يفوز فيها لاعب بالجائزة الكبرى بناءً على أدائه في بطولة واحدة مع منتخب بلاده.

وأردفت: "ففي عام 1986، فاز المهاجم الأوكراني إيغور بيلانوف بجائزة الكرة الذهبية؛ لأنه سجل أربعة أهداف في كأس العالم في المكسيك عام 1986، رغم خروج منتخب بلاده من البطولة، وتسجيله هاتريك في دور الـ16 أمام بلجيكا (4-3)، وفي عام 1996، فاز الألماني ماتياس زامر بالجائزة تقديرًا لمستواه في بطولة أمم أوروبا 1996 التي تُوج بها مع منتخب بلاده، وفي العام نفسه فاز أيضًا بلقب الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند، وفي عام 1980، حصل لاعب الوسط الألماني بيرند شوستر على الكرة الفضية؛ بسبب تألقه في بطولة أمم أوروبا 1980 في إيطاليا، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، وكان يلعب مع نادي كولن، قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ولم يخسر الجائزة إلا أمام مواطنه كارل هاينز رومينيغه".

واختتم التقرير: "حتى في النسخة الأخيرة من الجائزة في عام 2023، فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية الثامنة له؛ بسبب أدائه الاستثنائي في كأس العالم 2022، والتي فاز بها مع الأرجنتين".

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وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أن موعد حفل الكرة الذهبية 2024، سيكون يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، وستُقام مراسم الحفل في مسرح "دو شاتليه" بباريس.

كما كشفت المجلة المانحة لجائزة الكرة الذهبية أن الإعلان الرسمي عن المرشحين للجائزة سيكون اعتبارًا من يوم الأربعاء الـ4 من سبتمبر 2024.

وفاز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته عام 2023، ليحتل صدارة المتوجين بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في حين يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني بـ5 كرات فقط.