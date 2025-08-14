منافسو الأندية الليبية في دوري الأبطال والكونفدرالية ومواعيد المباريات

تعرفت الأندية الليبية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل على منافسيها في الدورين التمهيديين الأول والثاني من المسابقتين.

وبعد ماراثون طويل مليء بالإثارة والعقبات وتأجيل المباريات، حسم الأهلي طرابلس لقب الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 بعد أن تفوق على منافسيه في مرحلة سداسي التتويج التي أقيمت بنظام البطولة المجمعة على 3 ملاعب في مدينة ميلانو الإيطالية وجمعت 6 أندية.

وجمع الأهلي طرابلس بقيادة مدربه المصري حسام البدري 13 نقطة من تعادل و4 انتصارات كان من بينها الفوز في اللقاء الحاسم من أجل الصعود على منصة التتويج أمام الهلال بنغازي (2 ـ 0) الثلاثاء الماضي.

وانتهى سباق مرحلة سداسي التتويج بتتويج الأهلي طرابلس في حين حل الهلال بنغازي وصيفا، وسيشارك كلاهما في دوري أبطال إفريقيا.

وحل نادي الأخضر والاتحاد طرابلس على التوالي في المركزين الثالث والرابع في الدوري، ليخوضا في الموسم المقبل مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي طرابلس الذي حقق اللقب رقم 14 في تاريخه، تعرف على منافسه في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا وهو نادي دادجي البنيني.

وتقام مباراة الذهاب في بنين في 19 سبتمبر المقبل بينما تدور مواجهة الإياب بعد أسبوع واحد.

وفي الوقت نفسه، سيلاقي الهلال بنغازي في الدور التمهيدي الأول نادي حوريا كوناكري الغيني.

وتخوض الأندية الليبية منافسات الدور الأول ذهابا خارج قواعدها وإيابا في ليبيا في انتظار أن تصادق الكونفدرالية الإفريقية على الملاعب المؤهلة لخوض المباريات.

وفي حال تأهله، سيواجه الأهلي طرابلس في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين كارا التوغولي أو نهضة بركان المغربي.

وبدوره، سيواجه الهلال بنغازي في حال تأهل للدور التمهيدي الثاني، الفائز من مواجهة ريال بانغول الغامبي والجيش الملكي المغربي.

أما في كأس الكونفدرالية، فيلعب نادي الأخضر منافسات الدور التمهيدي الأول أمام فريق فلامبو البورندي، بينما يلعب نادي الاتحاد طرابلس مع فريق فوليتا ديتشا الإثيوبي.

وتقام مباراتا الذهاب يوم 19 سبتمبر 2025 في حين تجرى لقاءات الإياب بين 25 و26 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن عدم منح الفريق المتوج بكأس ليبيا لموسم 2024 ـ 2025 بطاقة مؤهلة لكأس الكونفدرالية يعود إلى كون الاتحاد الليبي لكرة القدم حدد آلية مشاركة الأندية الليبية في البطولات القارية للموسم الرياضي 2025-2026 منذ بداية الموسم في وقت لم تكن مسابقة الكأس قد تمت المصادقة على إجرائها.

ووجه الاتحاد خطابا إلى نظيره الإفريقي مؤكدا أن الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب الدوري الليبي لموسم 2024-2025، يشاركان في دوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.