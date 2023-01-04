الأندية السعودية الراغبة في ضم يوسف أوباما مهاجم الزمالك
أصبح يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك المصري على مقربة من الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم" السعودية، فإن اللاعب تلقى عرضين من ناديي الاتفاق والرائد، خلال الفترة الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك لم تستقر حتى الآن على العرض الأنسب على أن يكون الحسم خلال 72 ساعة القادمة.
وأضافت الصحيفة أن الباطن تقدم بعرض شفهي لضم لاعب الزمالك المصري، ولكنه لم يرتقِ للمستوى المطلوب من حيث القيمة المالية، كذلك نادي الاتحاد السكندري في مصر، الذي قام بجس نبض اللاعب خلال الأيام الماضية.
وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد انتقال أوباما لأحد أندية الدوري السعودي في يناير الجاري على سبيل الإعارة مع وجود بند بشراء اللاعب نهائيًا.
ويعاني أوباما من عدم المشاركة بشكل أساسي منذ قدوم البرتغالي فيريرا، الذي لا يعول عليه كثيرًا.
وتعرض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك للخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتوقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، في حين رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بها المركز السابع.