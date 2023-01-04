الأندية السعودية الراغبة في ضم يوسف أوباما مهاجم الزمالك

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك لم تستقر حتى الآن على العرض الأنسب على أن يكون الحسم خلال 72 ساعة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الباطن تقدم بعرض شفهي لضم لاعب الزمالك المصري، ولكنه لم يرتقِ للمستوى المطلوب من حيث القيمة المالية، كذلك نادي الاتحاد السكندري في مصر، الذي قام بجس نبض اللاعب خلال الأيام الماضية.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد انتقال أوباما لأحد أندية الدوري السعودي في يناير الجاري على سبيل الإعارة مع وجود بند بشراء اللاعب نهائيًا.

ويعاني أوباما من عدم المشاركة بشكل أساسي منذ قدوم البرتغالي فيريرا، الذي لا يعول عليه كثيرًا.