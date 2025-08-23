غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
قناة الزمالك تستعين بـ"عدو" شوبير (فيديو)

الإعلامي أحمد شوبيرالمصدر: مواقع التواصل
23 أغسطس 2025، 6:04 م

أعلن المعلق المصري أحمد الطيب انضمامه إلى قناة الزمالك لتقديم برنامج تليفزيوني في الفترة القادمة.

ونشر الطيب عبر حسابه بموقع فيسبوك مقطع فيديو أعلن لجماهيره أنه سيقدم برنامج "ضربة حرة" عبر قناة الزمالك قريباً.

وكان أحمد الطيب قد عمل لسنوات في مجال التعليق على مباريات كرة القدم كما أنه يعمل حالياً في قنوات الكأس القطرية.

 وأثار الطيب جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة بسبب تعليقاته التي انتقدها جمهور الأهلي المصري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد الطيب قد دخل في صدام مع المذيع أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي الأسبق في حلقة تليفزيونية شهيرة أدارها المذيع الراحل وائل الإبراشي.

 ومنذ تلك الحلقة الشهيرة والخلافات مشتعلة بين الطيب وشوبير قبل أن يعلن الأول انتقاله إلى قناة الزمالك في خطوة مفاجئة لتقديم برنامج تليفزيوني.

 وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد تقدم بشكوى رسمية ضد شوبير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب مخالفته للمعايير المهنية عبر برنامجه بقناة الأهلي بعد تصريحاته ضد جماهير القلعة البيضاء عقب لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

