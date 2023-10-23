بوكيتينو مازحًا: بويلي كان سيقتلني لو لم أشرك إنزو فرنانديز وكايسيدو أمام آرسنال
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، مازحًا، إن تود بويلي "سيقتله" إذا لم يشرك إنزو فرنانديز وموسيس كايسيدو مع تشيلسي أمام آرسنال، يوم السبت الماضي.
وانضم فرنانديز إلى البلوز من بنفيكا في يناير مقابل حوالي 106 ملايين جنيه، قبل أن يلحق به كايسيدو في الصيف في صفقة أعلى.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإن الثنائي كلف البلوز حوالي 222 مليون جنيه إسترليني، وقد تم اختيارهما في التشكيلة الأساسية لمواجهة آرسنال على الرغم من تعرضهما لرحلات سفر طويلة بسبب فترة التوقف الدولي.
ومع ذلك، اعتمد بوكيتينو على فرنانديز وكايسيدو في جميع دقائق المباراة أمام آرسنال، حيث أهدر البلوز تقدمه بهدفين إلى تعادل 2/2.
وضع كول بالمر وميخايلو مودريك تشيلسي في المقدمة، في الدقيقتين 15 و48، وسجل لآرسنال ديكلاين رايس ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 77 و84.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإنه كانت هناك اقتراحات بأنه كان ينبغي منح فرنانديز وكايسيدو الراحة، لكن بوكيتينو لم يعتقد أن ذلك كان خيارًا.
وقال المدرب الأرجنتيني: "من الجنون أن يعود اللاعبون من أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء ويلعبوا يوم السبت، لكن إذا قلت سأمنحهم قسطًا من الراحة فستقتلني وسائل الإعلام والمالك أيضًا".
وأضاف: "وصل كايسيدو وإنزو بعد مباراتين في أمريكا ولم يكونا جاهزين، لكنهما لاعبان مهمان بالنسبة لنا، من الصعب حقًا الوصول بهذه الطريقة، آمل أن يتمكنا الآن من التعافي والتدريب وأن يكونا في أفضل حالاتهما خلال أسبوع واحد".
وفي حديثه عن أداء فريقه أمام آرسنال، قال بوكيتينو: "كنا نواجه فريقًا كان الموسم الماضي قريبًا حقًا من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ثم استثمروا وأضافوا لاعبين لجعل فريقهم أقوى، إنهم فريق جيد جدًا".
وتابع: "ربما نكون في بداية مشروعنا ولهذا السبب علينا أن نتعامل مع الأمور الإيجابية، أعتقد أننا تنافسنا بشكل جيد حقًا وبعد 77 دقيقة من المباراة، كنا أفضل ولم نتعرض للكثير من الفرص، هذا الفضل للفريق ونحن بحاجة للمضي قدمًا بطريقة إيجابية فقط".
وسيلعب تشيلسي مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت، ثم مع بلاكبيرن روفرز في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يواجه توتنهام يوم 6 نوفمبر في الدوري الإنجليزي.