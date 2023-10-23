بوكيتينو مازحًا: بويلي كان سيقتلني لو لم أشرك إنزو فرنانديز وكايسيدو أمام آرسنال

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، مازحًا، إن تود بويلي "سيقتله" إذا لم يشرك إنزو فرنانديز وموسيس كايسيدو مع تشيلسي أمام آرسنال، يوم السبت الماضي.

وانضم فرنانديز إلى البلوز من بنفيكا في يناير مقابل حوالي 106 ملايين جنيه، قبل أن يلحق به كايسيدو في الصيف في صفقة أعلى.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن الثنائي كلف البلوز حوالي 222 مليون جنيه إسترليني، وقد تم اختيارهما في التشكيلة الأساسية لمواجهة آرسنال على الرغم من تعرضهما لرحلات سفر طويلة بسبب فترة التوقف الدولي.