تسير نحو شاطئ المالديف.. أول ظهور علني لنجم ريال مدريد وصديقته (صور)

في أول ظهور علني لهما خلال إجازة صيفية، شارك نجم خط وسط ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، أوريلين تشواميني، صوراً من عطلته الرومانسية في جزر المالديف بصحبة صديقته الجديدة، عارضة الأزياء سوزيت كارتر.

وتأتي هذه الإجازة كاستراحة محارب للنجم الفرنسي بعد موسم طويل وشاق مع النادي الملكي، حيث فضل الهروب إلى الشواطئ الخلابة بعيداً عن ضغوطات كرة القدم.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نشر تشواميني عدة صور من الإجازة، كان أبرزها لقطة فنية لصديقته سوزيت وهي تسير بأناقة نحو مياه المحيط، في تأكيد على قوة علاقتهما التي بدأت تأخذ طابعاً رسمياً بشكل متزايد أمام المتابعين ووسائل الإعلام.

إجازة بعد موسم شاق

تأتي هذه العطلة الرومانسية مباشرة بعد انتهاء مشوار نادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبعد خروج "لوس بلانكوس" من البطولة، قرر الثنائي حزم أمتعتهما والتوجه فوراً إلى المالديف للاستمتاع بوقتهما المستحق بعد موسم مليء بالتحديات.

وكانت سوزيت كارتر قد سافرت إلى الولايات المتحدة لمساندة ودعم تشواميني خلال مشاركته في البطولة، في لفتة تؤكد على جدية علاقتهما.

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والآن، يستمتع الثنائي بأشعة الشمس والمناظر الطبيعية الساحرة، حيث يشاركان متابعيهما لمحات من هذه الاستراحة التي تسبق عودة النجم الفرنسي إلى تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد.

بداية علنية وإثارة للجدل

لم تكن بداية علاقة تشواميني وسوزيت هادئة تماماً، حيث بدأت تأخذ طابعاً علنياً في مايو الماضي. الظهور الأول للثنائي كان في حدث رياضي بارز، حين التقطت لهما الصور وهما يجلسان في الصفوف الأمامية لمشاهدة مباراة كرة السلة بين فريقي إنديانا بيسرز ونيويورك نيكس ضمن منافسات دوري الـ NBA.