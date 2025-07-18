الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق سريع بأعمال العنف في جنوب سوريا 

logo
رياضة

تسير نحو شاطئ المالديف.. أول ظهور علني لنجم ريال مدريد وصديقته (صور)

تسير نحو شاطئ المالديف.. أول ظهور علني لنجم ريال مدريد وصديقته (صور)
أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد وصديقتهالمصدر: انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 7:39 ص

في أول ظهور علني لهما خلال إجازة صيفية، شارك نجم خط وسط ريال مدريد  والمنتخب الفرنسي، أوريلين تشواميني، صوراً من عطلته الرومانسية في جزر المالديف بصحبة صديقته الجديدة، عارضة الأزياء سوزيت كارتر.

وتأتي هذه الإجازة كاستراحة محارب للنجم الفرنسي بعد موسم طويل وشاق مع النادي الملكي، حيث فضل الهروب إلى الشواطئ الخلابة بعيداً عن ضغوطات كرة القدم.

أخبار ذات علاقة

نجم ريال مدريد السابق يفجّر "أزمة جديدة" في باريس سان جيرمان

نجم ريال مدريد السابق يفجّر "أزمة جديدة" في باريس سان جيرمان

 وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نشر تشواميني عدة صور من الإجازة، كان أبرزها لقطة فنية لصديقته سوزيت وهي تسير بأناقة نحو مياه المحيط، في تأكيد على قوة علاقتهما التي بدأت تأخذ طابعاً رسمياً بشكل متزايد أمام المتابعين ووسائل الإعلام.

إجازة بعد موسم شاق
تأتي هذه العطلة الرومانسية مباشرة بعد انتهاء مشوار نادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية. 

أخبار ذات علاقة

تشواميني يُثبت خطأ أنشيلوتي

تشواميني يُثبت خطأ أنشيلوتي

 وبعد خروج "لوس بلانكوس" من البطولة، قرر الثنائي حزم أمتعتهما والتوجه فوراً إلى المالديف للاستمتاع بوقتهما المستحق بعد موسم مليء بالتحديات.

9162a0ea-2e16-49ab-9ba6-22a5882485c4

وكانت سوزيت كارتر قد سافرت إلى الولايات المتحدة لمساندة ودعم تشواميني خلال مشاركته في البطولة، في لفتة تؤكد على جدية علاقتهما. 

أخبار ذات علاقة

يحتفلون كأننا لن نفوز مجددا.. تشواميني يرعب برشلونة قبل الكلاسيكو الجديد (صورة)

يحتفلون كأننا لن نفوز مجددا.. تشواميني يرعب برشلونة قبل الكلاسيكو الجديد (صورة)

 والآن، يستمتع الثنائي بأشعة الشمس والمناظر الطبيعية الساحرة، حيث يشاركان متابعيهما لمحات من هذه الاستراحة التي تسبق عودة النجم الفرنسي إلى تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد.

72f43a9e-72a6-4440-a58e-24de8a6cf2d4

بداية علنية وإثارة للجدل
لم تكن بداية علاقة تشواميني وسوزيت هادئة تماماً، حيث بدأت تأخذ طابعاً علنياً في مايو الماضي. الظهور الأول للثنائي كان في حدث رياضي بارز، حين التقطت لهما الصور وهما يجلسان في الصفوف الأمامية لمشاهدة مباراة كرة السلة بين فريقي إنديانا بيسرز ونيويورك نيكس ضمن منافسات دوري الـ NBA.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC