لقب لن يُنسى.. 5 أزمات ساخنة انتهت بالأهلي طرابلس بطلاً في ميلانو

تُوج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي لكرة القدم في مشهد ختامي لموسم شاق حافل بالأزمات والصراعات في الكرة الليبية.

حسم الأهلي اللقب بفوزه المثير على حساب الهلال بنتيجة 2-0، مساء الثلاثاء، في آخر مباريات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي والتي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونجح الأهلي طرابلس بقيادة مدربه المصري حسام البدري في حصد اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

ويستعرض "إرم نيوز" أبرز الأزمات الساخنة التي سيطرت على مشاهد الموسم الكروي في ليبيا:

زيادة عدد فرق الدوري

البداية كانت بإعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم في عهد رئيسه السابق عبد الحكيم الشلماني زيادة عدد فرق الدوري المحلي بشكل غير مسبوق.

وأقيمت منافسات الدوري الليبي هذا الموسم بمشاركة 36 فريقاً، وتم تقسيمها إلى 4 مجموعات رئيسة وفقاً للتقسيم الجغرافي، ثم تمت إقامة مرحلة ثانية بدورة سداسية تشمل الفرق الثلاثة الأولى في كل مجموعة، وتأهل من خلالها أفضل 6 أندية في الدوري الليبي لتقام مرحلة سداسي التتويج.

نظام الدوري الليبي كان صعباً وشاقاً، وهو ما دفع المجلس الحالي لاتحاد الكرة برئاسة عبد المولى مغربي لإعلان تفكيره في تغيير هذا النظام في الموسم الجديد بعد الاستعانة بآراء الخبراء.

وهاجم حسام الحاج علي المحلل التونسي في حديث تلفزيوني، مؤخراً، نظام الدوري الليبي، مؤكداً أنه لا يتفهم سبب إقامة دورة سداسية في عدة مراحل، ويجب تطبيق نظام شبيه بكل دوريات العالم بمواجهات الذهاب والإياب.

أزمة التوقف

وكان مقرراً أن ينتهي الدوري الليبي، في شهر يوليو الماضي، وفقاً لطلب السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب ليبيا، ولكن توقف الدوري نتيجة الأحداث الأمنية أدت إلى امتداد الموسم لأكثر من شهر.

وعبر سيسيه عن غضبه الشديد من هذه النقطة التي أثرت على برنامج إعداد المنتخب الليبي، وعدم حصول اللاعبين على فترة راحة.

إطلاق النيران

شهدت مباريات في الدوري الليبي أزمات واشتباكات جماهيرية، ولكن تبقى الأزمة الأكبر في مباراة الأهلي طرابلس ضد السويحلي خلال شهر أبريل المقبل.

وأدان الأهلي طرابلس التعامل الأمني ضد جماهيره بعد انتشار مقاطع فيديو لدهس المشجعين.

أزمة الديربي

مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي طرابلس بمرحلة التصفيات شهدت أزمة حادة بعد اشتباكات مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب تسجيل اللاعب المغربي نوفل الزرهوني هدفاً للاتحاد.

وتم إلغاء تلك المباراة بعد أحداث الشغب التي امتدت إلى اشتباكات جماهيرية، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أجواء مرحلة سداسي التتويج، والمخاوف من أحداث شغب جديدة.

وشهدت بالفعل مباراة الديربي في مرحلة سداسي التتويج في إيطاليا بعض الأحداث المؤسفة، ولكنها أقل حدة من اللقاء الأول، وهو ما أدى لاعتذار من جانب الاتحاد الليبي للسلطات الإيطالية.

موقعة الحسم.. وغياب تقنية الفيديو

استمرت الأزمات حتى الجولة الأخيرة بعد أن تأجلت مباراة الأهلي طرابلس والهلال لمدة 48 ساعة بعدما كانت مقررة، يوم الأحد الماضي، بسبب غياب تقنية الفيديو.

وألقى الاتحاد الليبي بالأزمة في ملعب الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو قبل أن ينتهي الأمر بإقامة اللقاء بعد تأجيله وتتويج الأهلي.