4 لاعبين يدفعون ثمن غضب فوزي البنزرتي في الإفريقي التونسي

تصاعدت موجة الغضب في أوساط النادي الإفريقي التونسي بعد الهزيمة المفاجئة الجمعة الماضي ضد الترجي الجرجيسي في الجولة الثالثة من الدوري التونسي للمحترفين، لتفرز قرارات فورية كان أبرزها عقوبة 4 لاعبين من قبل المدرب فوزي البنزرتي.

وبعد فوزه في مباراتين على التوالي في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، سقط فريق المدرب فوزي البنزرتي على ملعبه رادس الأولمبي أمام الترجي الجرجيسي (2 ـ 1) ليخسر فرصة الانفراد بالصدارة والابتعاد عن غريمه التقليدي وحامل اللقب الترجي التونسي بأربع نقاط.

ووفقا لما أكدته مصادر قريبة من الإفريقي، انفجر فوزي البنزرتي غضبا على 5 لاعبين في الفريق وهم الحارس غيث اليفرني والمدافع الكاميروني تيني ديدوف ولاعبي الوسط معتز الزمزمي وغيث الصغير ووالمهاجم حمزة الخضراوي.

وقالت المصادر ذاتها إن البنزرتي ثار على لاعبيه داخل غرف تبديل الملابس مضيفه أن كلا من الحارس غيث اليفرني واللاعب غيث الصغير كانا أكثر من نالته سياط غضب المدرب.

وأكدت مصادر قريبة من النادي أن فوزي البنزرتي قرر الاستغناء عن 4 لاعبين في المباراة المقبلة التي تجمع الإفريقي بالنادي البنزرتي يوم الأربعاء على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدوري.

ويرجّح أن لا يدفع مدرب الإفريقي بكل من تيني ديدوف ومعتز الزمزمي وغيث الصغير وحمزة الخضراوي أساسيين بل سيبدأ جميعهم المباراة من على دكة البدلاء.

ومن جهة أخرى، لا يزال البنزرتي مترددا في قرار استبدال حارس مرماه غيث اليفرني والدفع بالحارس الثاني مهيب الشامخي أساسيا وذلك بعد الخطأ الكارثي الذي ارتكبه الأول في مباراة الترجي الجرجيسي وتسبب في خسارة الفريق.

ويواجه الإفريقي يوم الأربعاء 27 أغسطس مضيفه النادي البنزرتي من أجل العودة للانتصارات في حين ستكون المباراة فرصة لأصحاب الأرض لتحقيق أول فوز في الدوري.

وبالتوازي مع الاستعدادات لمواجهة النادي البنزرتي، قالت بعض التقارير إن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارة النادي الإفريقي و4 لاعبين شبان تحت السن القانونية للتعاقد معهم قبل نهاية ميركاتو الصيف الجاري.

ويركن النادي الإفريقي بعد مباراة الجولة الرابعة أمام فريق بنزرت إلى راحة بيومين على أن يدخل بداية الأسبوع المقبل في التحضيرات لمباراة الجولة الخامسة في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي وذلك بعد فترة التوقف الدولي للمنتخبات.