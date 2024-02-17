سيارات ريموت كونترول تقتحم مباراة في الدوري الألماني (فيديو)
توقفت إحدى المباريات في الدوري الألماني؛ بعد أن أطلق عدد من الجماهير سيارات يتم التحكم فيها عن بعد بالريموت كنترول إلى أرضية الملعب.
وأطلق الجمهور هذه السيارات احتجاجا من جانبهم على خطط الدوري الألماني السماح بالاستثمار الخاص في أندية البطولة.
وجاء هذا الاحتجاج خلال مباراة هانزا روستوك وهامبورغ في دوري الدرجة الثانية الألماني، بعد دخول سيارات الريموت كنترول إلى أرض الملعب.
وكانت المركبات تحمل مشاعل زرقاء وبيضاء تسببت في دخان يغطي الأجواء.
وأظهرت اللقطات أحد المنظمين وهو يطارد سيارتين بعيدتين ويركل إحداهما في محاولة لإخراجها من الملعب.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعطيل مباراة في الدوري الألماني في نهاية هذا الأسبوع، حيث توقفت مباراة فيردر بريمن مع كولن لمدة 10 دقائق في الشوط الثاني في ظل احتجاجات الجماهير، إذ تم إلقاء كرات التنس داخل منطقة الجزاء، ودخلت سيارتان بالتحكم عن بعد إلى أرض الملعب.
وأظهر مقطع فيديو من المدرجات حالة الضيق أثناء محاولة اللاعبين إزالة كرات التنس.
وأيضا في مباراة كولن وضيفه أينتراخت فرانكفورت في الجولة العشرين من البوندسليغا قام مشجعون بالاحتجاج على خطط السماح لمستثمرين خارجيين بدخول الدوري الألماني فألقوا كميات كبيرة من الشوكولاتة على أرض الملعب.
وأوقف حكم المباراة اللعب ونزل رجال الأمن إلى الملعب يجمعون قطع الشوكولاتة التي ملأت جهة حارس مرمى فرانكفورت كيفن تراب.
وسبق لجماهير كرة القدم أن انتقدت في العام الماضي بشكل واسع خطط دخول مستثمر خارجي البطولة الألمانية قائلة إن من شأنه أن يشوه المنافسة.