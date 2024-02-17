سيارات ريموت كونترول تقتحم مباراة في الدوري الألماني (فيديو)

توقفت إحدى المباريات في الدوري الألماني؛ بعد أن أطلق عدد من الجماهير سيارات يتم التحكم فيها عن بعد بالريموت كنترول إلى أرضية الملعب.

وأطلق الجمهور هذه السيارات احتجاجا من جانبهم على خطط الدوري الألماني السماح بالاستثمار الخاص في أندية البطولة.

وجاء هذا الاحتجاج خلال مباراة هانزا روستوك وهامبورغ في دوري الدرجة الثانية الألماني، بعد دخول سيارات الريموت كنترول إلى أرض الملعب.

وكانت المركبات تحمل مشاعل زرقاء وبيضاء تسببت في دخان يغطي الأجواء.