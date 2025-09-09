ابتعد عن المجاملات.. أسطورة الأهلي يحذر حسام حسن (فيديو)

حذَّر مصطفى عبده، الأسطورة السابقة للنادي الأهلي ومنتخب مصر، حسام حسن المدير الفني للفراعنة، من الدخول في أي مجاملات عند مواجهة بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مصيري يُعتبر بمثابة جواز العبور المباشر إلى كأس العالم 2026.

جاءت تحذيرات عبده في الوقت الذي اختتم فيه المنتخب المصري تدريباته الاستعدادية للمواجهة المرتقبة، والمقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

يتصدر "الفراعنة" ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف برصيد 14 نقطة، ويحتاج الفراعنة للفوز للصعود رسميًا إلى كأس العالم.

ابتعد عن المجاملات

وجه مصطفى عبده، تحذيرًا واضحًا إلى حسام حسن مدرب منتخب مصر، بأن يبتعد عن المجاملات في اختيار التشكيل.

وقال عبده في تصريحات تلفزيونية: "أرى مباراة بوركينا فاسو لا تحتاج مجاملات، ولكن تحتاج أن يكون اللاعب جاهزا بدنياً".

وشدد على ضرورة أن يظهر المنتخب، بموقف جاد وحاسم أمام خصمه المباشر على صدارة المجموعة".

وأوضح: يجب أن يرى لاعبو بوركينا أننا نخوض اللقاء بشكل جدي، وأتمنى لو لم نفز ولا نخسر وننهي اللقاء بالتعادل"، في إشارة إلى أن التعادل نتيجة مقبولة تحافظ على التقدم وتؤجل حسم التأهل إلى جولات قادمة، لكن الفوز هو الهدف الأسمى.