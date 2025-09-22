تجميد وتطفيش وفتح الباب.. كيف يخطط الخطيب لتأديب إمام عاشور؟

توترت العلاقة بين إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب وإمام عاشور لاعب وسط الفريق في الفترة الأخيرة بعد أن كان نجم الشباك ومعشوق الجميع داخل القلعة الحمراء.

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي في صفقة مدوية خلال صيف 2023 قادماً من ميتيلاند الدنماركي، ووقع عقداً حتى صيف 2028.

وساهم عاشور في تحقيق عدة بطولات للأهلي على رأسها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري مرتين بجانب كأس مصر وكأس السوبر المصري والحصول على برونزية كأس العالم للأندية بالنظام القديم.

وأعلن الأهلي منذ شهرين تقريباً رغبته في تعديل رواتب بعض لاعبي الفريق وزيادتها تقديراً لمجهودهم وعلى رأسهم إمام عاشور بعد التعاقد مع عدة صفقات على رأسها محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى "زيزو".

ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وتبدلت الأحوال بين علاقة رائعة بين الخطيب وإمام عاشور إلى سيناريو معاكس تماماً لتأديب الأخير وإنهاء مطالبه بتعديل عقده.

رفض مطالب زيادة الراتب

الخطوة الأولى التي نفذها الخطيب تتمثل في تجاهل مطالب إمام عاشور بزيادة راتبه السنوي والذي أصبح أزمة كبرى في ظل الفارق الكبير بين اللاعب وبين الثنائي زيزو وتريزيغيه.

وطلب عاشور صراحة بالمساواة بزيزو والحصول على راتب سنوي قدره 100 مليون جنيه مصري سنوياً خاصة أن راتب عاشور حالياً يبلغ 35 مليون جنيه مصري.

الخطيب أبلغ ممثلي إمام عاشور من خلال إدارة الكرة بأنه لن يعدل عقد اللاعب وسيلتزم بالعقد الحالي الممتد حتى صيف 2028.

الالتزام بالفئات المالية

الخطوة الثانية تتمثل في التزام النادي بالفئات المالية التي يتم العمل بها حالياً دون أي تعديلات.

وتم الاستقرار على عدم تعديل عقود أي لاعب في الفترة الحالية بخلاف أن وليد صلاح الدين مدير الكرة أعلن صراحة أنه لن يتم الاستماع لأي لاعب يمتد عقده لأكثر من موسم في أي طلبات جديدة تخص الأمور التعاقدية.

العامل الفني

النقطة الثالثة تتمثل في تأثير غياب إمام عاشور على الفريق وافتقاد خدماته بسبب هذه النقطة، ولكن الخطيب أعطى تعليمات صارمة باستبعاد أي لاعب مقصر أو متخاذل في التدريبات أو المباريات مهما كان اسمه.

وألقى الخطيب الكرة في ملعب إمام عاشور لتقديم أفضل مستوى له أو الابتعاد عن الفريق لأسباب فنية.

الانفتاح على فكرة الرحيل

أبدت إدارة الأهلي انفتاحاً على فكرة رحيل إمام عاشور إذا تلقى عروضاً جيدة ومناسبة.

وتبدو إدارة الأهلي منزعجة من التصريحات التي أطلقها آدم وطني وكيل اللاعب بخلاف موقف اللاعب نفسه بعدم التصدي لمثل هذه التصريحات التي هاجم خلالها وطني إدارة القلعة الحمراء بشكل فج.

الأهلي طالب ممثلي إمام عاشور بوضع أي عروض للاعب على طاولة التفاوض تمهيداً لبيعه في شهر يناير المقبل حال الحصول على عرض مناسب.