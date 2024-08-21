يقترب سوق الانتقالات الصيفية من الانتهاء ومعه تتزايد الأنباء عن حسم بعض الصفقات وانتهاء أمل البعض الآخر في عمليات انتقالات مختلفة.

وبنظرة سريعة على الميركاتو السعودي سنجد بعض الأسماء التي ستُبقى الأيام الأخيرة من الانتقالات مشتعلة، دعونا نستعرضها في التقرير الآتي، سواء من هم مطلوبون للقدوم، أو من هم يوشكون على الرحيل.

رينان لودي

أبدت جماهير الهلال رفضها مرارًا وتكرارًا لاستمرار رينان لودي في صفوف فريقها بعد انتهاء الموسم المنصرم؛ بسبب المستويات الفنية التي يقدمها.

وارتبط لودي بالانتقال إلى روما الإيطالي، لكن مصيره لا يزال معلقًا في انتظار إيجاد الهلال لبديل ملائم له مع بداية الموسم الذي انطلق بالفعل بفوز الزعيم بلقب السوبر السعودي.

غوتا

تتفق جماهير الاتحاد في أمر واحد، وهو الرغبة في التخلص من الأجانب الذين لا يقدمون أفضل ما لديهم من مستويات، ومن ضمن هؤلاء "غوتا".

الجانب المختلف هنا أن إدارة النادي الاتحادي الفني متمثلة في لوران بلان قد استبعدت اللاعب بالفعل من حساباتها، وعرضته بالفعل على إحدى فرق الدوري السعودي، لكن اللاعب رفض بحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".

يطالب اللاعب الآن بالحصول على مخالصة وكافة مستحقاته ليعود إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن قبل غلق نافذة الانتقالات.

ساديو ماني

كان النجم السنغالي من الأسماء التي طالما تسببت في الكثير من الجدل في الموسم الأول له في الدوري السعودي للمحترفين.

ويبدو أن هذا الجدل لن ينتهي قريبًا مع خروج أنباء عن اتفاق النصر والاتحاد على رحيل النجم الأسبق لليفربول لصالح الفريق الجداوي.

جاء هذا في وقت خرج فيه وكيله ليؤكد أن اللاعب سعيد في النصر، ولا يريد الرحيل، وأنه لا خلافات بينه وبين كريستيانو رونالدو.

إيفان توني

يعد الإنجليزي من الأسماء التي ينتظرها دوري روشن للانضمام إلى كوكبة النجوم الموجودة حاليًّا بقيادة كريستيانو رونالدو، لكنه لن ينضم إلى النصر.

ارتبط نجم إنجلترا في "يورو 2024" بالانتقال إلى الأهلي السعودي، ويبدو أن الفريق الجداوي أصبح قريبًا للغاية من ضم اللاعب في ظل تأكيدات محلية وعالمية عديدة.

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فرانشيسكو كونسيساو

يسعى الهلال لحسم أول صفقات سوق الانتقالات الصيفية الخاص به من خلال ضم اللاعب فرانشيسكو كونسيساو من صفوف بورتو البرتغالي في صفقة يبدو أنها سيستمر الحديث عنها لآخر أيام الانتقالات.

وخرجت تقارير مؤخرًا تؤكد أن نادي بورتو متمسك ببقاء اللاعب لموسم واحد إضافي على الأقل، وبعد ذلك قد يضع في الاعتبار فكرة رحيله، لكن ذلك الخبر يبدو أنه محاولة من النادي البرتغالي لرفع سعر اللاعب ليس إلا.

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سعود عبد الحميد

يعد سعود عبد الحميد من الأسماء المحلية التي تسعى أندية أوروبية عديدة للحصول على خدماتها في الصيف الجاري، في ظل المستويات الرائعة التي قدمها برفقة الهلال خلال الموسم الماضي.

أبرز تلك الأندية حاليًّا هو روما الإيطالي الذي تناقلت تقارير عديدة أنه قريب للغاية من الحصول على توقيع اللاعب بعدما قدم الهلال طلباته للجنة الاستقطاب بتسهيل رحيل رينان لودي وتخصيص ميزانية لضم ظهير أيمن أجنبي في الانتقالات الجارية مقابل ترك سعود يرحل، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية".