ذا صن: توقيع كريستيانو رونالدو للنصر يجعله الرياضي الأعلى راتبا في التاريخ متقدما على ليونيل ميسي
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي سيجعله الرياضي الأعلى راتبا في التاريخ والأكثر دخلا في عام واحد، ويمنحه التفوق على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم.
وبحسب الصحيفة، فإن راتب كريستيانو رونالدو الصافي مع النصر يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني سنويا، وبإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية سيحصل على 170 مليون جنيه إسترليني في العام.
وفي عام 2022 صنفت مجلة "فوربس" الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز كأعلى ملاكم دخلا في العالم بحصوله على 70 مليون جنيه إسترليني. وبإمكان كريستيانو رونالدو في عام 2023 تجاوز الملاكم الشهير بفارق 100 مليون جنيه إسترليني كاملة بعد عقده مع النصر السعودي.
بينما حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في 2022 على 62 مليون جنيه إسترليني. وبدوره سيتجاوزه النجم البرتغالي ويتفوق على منافسه التقليدي في الجانب المالي.
كما سيتجاوز البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الذي يحصل على 58 مليون جنيه إسترليني واحتل المركز الثالث في 2022.
وأعلن نادي النصر أمس الجمعة، رسميا، التعاقد مع رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، حتى 2025.
وقال النصر إن رونالدو سيرتدي الرقم 7 مع الفريق، ونقل عن رئيسه مسلي آل معمر أن الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، وأكد أن رونالدو مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم.
وقال رونالدو إنه متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، وأشار إلى أن الرؤية التي يعمل بها النصر ملهمة جدا.