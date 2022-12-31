ذا صن: توقيع كريستيانو رونالدو للنصر يجعله الرياضي الأعلى راتبا في التاريخ متقدما على ليونيل ميسي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي سيجعله الرياضي الأعلى راتبا في التاريخ والأكثر دخلا في عام واحد، ويمنحه التفوق على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم.

وبحسب الصحيفة، فإن راتب كريستيانو رونالدو الصافي مع النصر يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني سنويا، وبإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية سيحصل على 170 مليون جنيه إسترليني في العام.