غضب واستياء.. رد فعل كريستيانو رونالدو بعد تهور ساديو ماني وطرده (فيديو)

شهدت مواجهة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي حدثًا مثيرًا للجدل، بعدما حصل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، على بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وجاء قرار الحكم، خالد الطريس، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر تدخل قوي من ماني على الحارس حامد الشنقيطي، ليغادر الملعب مبكرًا تاركًا فريقه في موقف صعب.

وكان ماني قد افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 10، قبل أن يتمكن الاتحاد من إدراك التعادل سريعًا عبر برغوين في الدقيقة 16، ما زاد من سخونة المواجهة.

والتقطت الكاميرات رد فعل قائد النصر الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي ظهر في حالة حسرة كبيرة وأشار بوضوح إلى زميله ماني بأنه كان يجب أن يتحلى بالهدوء في مثل هذه اللحظات.

ويُعد هذا الطرد هو الأول لساديو ماني بقميص النصر السعودي خلال مباراته رقم 94 مع الفريق، بينما وصل عدد حالات الطرد في مسيرته الاحترافية إلى 4 فقط من أصل 586 مباراة لعبها مع مختلف الأندية.