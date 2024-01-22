مواقف غضب بسببها الجمهور من محمد صلاح

شهدت الساعات الماضية انتقادات كثيرة للدولي المصري محمد صلاح، الذي غادر معسكر منتخب بلاده من أجل خوض رحلة علاجية في إنجلترا مع فريقه ليفربول، على أمل العودة مرة أخرى إلى الفريق للمشاركة في المباراة النهائية حال صعد "الفراعنة".

قرار عودة صلاح أثار غضب قطاع كبير من الجماهير منذ أن أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عنه في مؤتمر مباراة بورنموث، وأكده الاتحاد المصري في بيان لاحق. لكنها ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها نجم "الريدز" بالجماهير المصرية، ونستعرض أبرز تلك المواقف التي فقد فيها صلاح دعم الجماهير: