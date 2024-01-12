لعبة "شد الحبل" المعتادة بين المنتخبات والأندية تتواصل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

ويأتي الموقفان المتناقضان في إطار حالة الصراع المعتادة بين الأندية والمنتخبات التي تسبق البطولة الأفريقية التي تقام كل عامين.

وتقام كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق نسختها المقبلة، بعد غدٍ السبت في أبيدجان، في فترة منتصف الموسم، وتقضي قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه يجب على الأندية السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولة القارية حتى لو كان ذلك يعني غيابهم عن مباريات محلية حاسمة لأسابيع.

ويثير هذا الوضع انتقادات متكررة من المدربين المتضررين من ذلك كما يضع اللاعبين في موقف محرج في حال اختيار المشاركة للأندية على حساب المنتخبات أو العكس.

ورغم ذلك، يجرى التوصل أحيانًا إلى حلول وسط، مثلما حدث من بقاء حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا مع مانشستر يونايتد لخوض المباراة أمام توتنهام، يوم الأحد المقبل، قبل السفر إلى ساحل العاج للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم. وسيغيب أونانا - على الأرجح - عن المباراة الافتتاحية للكاميرون في البطولة أمام غانا يوم الإثنين المقبل.