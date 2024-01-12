لعبة "شد الحبل" المعتادة بين المنتخبات والأندية تتواصل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية
قرر منتخب نيجيريا السماح لمهاجمه تيريم موفي المشاركة ضمن صفوف نيس الفرنسي، مطلع الأسبوع المقبل، قبل مشاركته مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، لكن الكاميرون منعت مشاركة اللاعب الشاب ريجيس موجي مع مرسيليا بعد أن رفض استدعاءه لخوض النهائيات.
ويأتي الموقفان المتناقضان في إطار حالة الصراع المعتادة بين الأندية والمنتخبات التي تسبق البطولة الأفريقية التي تقام كل عامين.
وتقام كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق نسختها المقبلة، بعد غدٍ السبت في أبيدجان، في فترة منتصف الموسم، وتقضي قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه يجب على الأندية السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولة القارية حتى لو كان ذلك يعني غيابهم عن مباريات محلية حاسمة لأسابيع.
ويثير هذا الوضع انتقادات متكررة من المدربين المتضررين من ذلك كما يضع اللاعبين في موقف محرج في حال اختيار المشاركة للأندية على حساب المنتخبات أو العكس.
ورغم ذلك، يجرى التوصل أحيانًا إلى حلول وسط، مثلما حدث من بقاء حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا مع مانشستر يونايتد لخوض المباراة أمام توتنهام، يوم الأحد المقبل، قبل السفر إلى ساحل العاج للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم. وسيغيب أونانا - على الأرجح - عن المباراة الافتتاحية للكاميرون في البطولة أمام غانا يوم الإثنين المقبل.
كذلك جرى استدعاء موفي، متصدر قائمة هدافي نيس هذا الموسم برصيد ستة أهداف، إلى المنتخب النيجيري في وقت متأخر حيث انضم للقائمة قبل أيام، وجرى الاتفاق على أن بوسعه البقاء مع ناديه والمشاركة في مباراة رين، بعد غدٍ السبت، ليغيب بذلك عن مباراة نيجيريا الأولى في البطولة القارية، يوم الأحد المقبل.
أما موجي لاعب مرسيليا، والذي رفض استدعاءه لمنتخب الكاميرون، فقد تم حرمانه من اللعب لناديه.
وكان استدعاء المنتخب الكاميروني لموجي (19 عامًا) هو الأول في مسيرته، لكن في ظل مشاركة 7 لاعبين آخرين من مرسيليا في كأس الأمم، شعر اللاعب بأنه قد يكون من الجيد بالنسبة له البقاء مع ناديه والحصول على فرصة المشاركة ضمن الفريق الأول.
وقال جينارو جاتوسو مدرب مرسيليا: "قرأت أننا نحن، النادي، من نصحناه بعدم المشاركة في كأس الأمم.. أود أن أوضح لأمر، كان هذا قراره ونحن كنادٍ دعمناه. هناك مناقشات في الوقت الحالي بين النادي ومنتخب الكاميرون. في الوقت الحالي، هو ليس متاحًا (للمشاركة). وإن تغير الوضع، سيكون مع الفريق".
* رفض
يمكن للمنتخبات إجبار اللاعبين الرافضين للانضمام إليها، على الغياب عن مباريات أنديتهم خلال فترة البطولة إضافة إلى 5 أيام أخرى كعقوبة.
وفي نسخة هذا العام من كأس أمم أفريقيا، يشارك لاعبون من أندية تلعب في 70 دولة مختلفة، وهو ما يعكس حقيقة أن القارة الأفريقية تصدر اللاعبين باستمرار إلى مختلف أنحاء العالم.
ونظرًا للتاريخ الاستعماري الفرنسي واستمرار الروابط الوثيقة مع قارة أفريقيا، لم يكن أمرًا مفاجئًا أن تكون الأندية الفرنسية الأكثر تأثرًا بالبطولة الأفريقية، حيث جرى استدعاء 92 لاعبًا من 36 ناديًا، اعتبارًا من أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي وصولاً إلى أندية درجات الهواة.
وقبل عقود، كانت بطولة كأس أمم أفريقيا تقام في توقيت يتزامن مع فترة الراحة الشتوية للكرة الفرنسية، لكنها تقام، حاليًا، في وقت يشهد مباريات في الدوري والكأس في فرنسا.
وسيفتقد لوريان المتعثر، صاحب المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، 7 من لاعبيه، خلال الأسابيع المقبلة، في وقت كان الفريق بحاجة إلى استغلال كافة إمكاناته.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يفتقد نوتنغهام فورست لجهود ستة من لاعبيه كما سيفتقد باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لجهود 4 لاعبين أفارقة.
وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول قد صرح قبل أيام مازحا بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم: "قلت إنني لو تمنيت له حظًا سعيدًا، لكان هذا بمثابة كذبة.. من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيدًا للغاية إذا خرجوا من دور المجموعات".