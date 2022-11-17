هدف خيالي لحكيم زياش في مباراة المغرب وجورجيا (فيديو)
أحرز حكيم زياش نجم منتخب المغرب هدفًا خياليًا في مباراة المغرب ضد جورجيا، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في إطار تحضيرات الأسود لنهائيات كأس العالم 2022، والتي شهدت فوز المغرب بثلاثية نظيفة.
ومن كرة على بعد 66 مترًا استغل حكيم زياش تقدم حارس مرمى جورجيا، وسدد كرة عالية "لوب"، ليخدعه ويحرز هدفا عالميًا من قبل منتصف الملعب.
وكان آخر هدف لحكيم زياش مع المنتخب المغربي أمام أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا في نوفمبر 2020.
وفاز المغرب بثلاثية دون رد على منتخب جورجيا اليوم الخميس بالشارقة في الإمارات في آخر مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.
ضغط المغرب، الذي سانده الآف المشجعين، ليتقدم بعد مرور خمس دقائق بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من المتألق حكيم زياش لسفيان بوفال الذي أبعد الحارس محاولته لتجد يوسف نصيري الذي أكملها برأسه داخل الشباك.
وأهدر منتخب المغرب العديد من الفرص السهلة أمام المرمى بينما رد المنافس ببعض المحاولات الخطيرة مع اكتمال ربع ساعة لكن الحارس ياسين بونو كان في المكان المناسب.
وبعد انتزاع الكرة قبل منتصف الملعب في الدقيقة 29 سدد زياش كرة طويلة بعد أن لمح تقدم الحارس ليسجل الهدف الثاني.
وتراجع أداء المنتخب المغربي نسبيا في الشوط الثاني قبل أن يتسبب البديل عبد الرزاق حمد الله في ركلة جزاء في الدقيقة 72 نفذها بنجاح بوفال ليحرز الهدف الثالث.
ويستهل منتخب أسود الأطلس المشاركة السادسة له في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء القادم قبل أن يلعب لاحقا ضمن المجموعة السادسة أمام بلجيكا وكندا.