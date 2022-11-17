هدف خيالي لحكيم زياش في مباراة المغرب وجورجيا (فيديو)

أحرز حكيم زياش نجم منتخب المغرب هدفًا خياليًا في مباراة المغرب ضد جورجيا، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في إطار تحضيرات الأسود لنهائيات كأس العالم 2022، والتي شهدت فوز المغرب بثلاثية نظيفة.

ومن كرة على بعد 66 مترًا استغل حكيم زياش تقدم حارس مرمى جورجيا، وسدد كرة عالية "لوب"، ليخدعه ويحرز هدفا عالميًا من قبل منتصف الملعب.

وكان آخر هدف لحكيم زياش مع المنتخب المغربي أمام أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا في نوفمبر 2020.