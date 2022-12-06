صلاح الدين بصير لـ"إرم نيوز": هذه أسلحة المغرب لمفاجأة إسبانيا.. عبور دور المجموعات إنجاز تأخر 24 عامًا

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية ضد إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.

وقال بصير إن هذا الإنجاز تأخر 24 عاماً تقريباً بعدما كان منتخب المغرب على بعد خطوة من التأهل إلى دور الستة عشر بنسخة 1998 مؤكداً أنه كان أحد أفراد هذا الجيل ولولا سوء الحظ وهزيمة البرازيل أمام النرويج في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وأضاف:" المنتخب المغربي وقتها كان يضم العديد من اللاعبين أصحاب الموهبة العالية ولكن لم يحالفنا الحظ في تكرار سيناريو نسخة 1986 والآن أنا فخور بما يقدمه الجيل الحالي الذي استفاد من خبرات بعض لاعبيه وقدم مستويات رائعة وأحرج منتخب كرواتيا وفاز على بلجيكا".

وأثنى بصير على المدرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب مؤكداً أنه أوجد معادلة صعبة بالحفاظ على التعامل الاحترافي مع اللاعبين وأيضاً الفوز بحبهم في غرف الملابس وهو ما أنهى بعض الخلافات التي حرمت المنتخب المغربي من جهود بعض نجومه.

وتابع:" مع الركراكي أشعر أن الجميع في أقصى درجات الحماس والجاهزية لتحقيق ما يريده الجمهور المغربي ، المنتخب يلعب بروح عالية وجماعية واضحة وهو ما ساهم في كتابة هذا الإنجاز".

وتمنى بصير ألا يتوقف هذا الإنجاز عند حدود التأهل إلى ثمن النهائي رغم اعترافه بصعوبة مهمة تجاوز عقبة إسبانيا في ربع النهائي.