سعد الشهري: لاعبو السعودية لا يتقبلون مانشيني

يرى سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي السابق، وجود شيء خاطئ بين لاعبي "الأخضر" ومدربهم الإيطالي روبرتو مانشيني، وهذا يظهر في أدائهم خلال مباريات تصفيات كأس العالم 2026، حتى الآن.

وسقط المنتخب السعودي في فخ التعادل أمام ضيفه البحريني، سلبيًّا، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب المباراة ذكرت تقارير إعلامية أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد اجتماعًا عاجلًا مع مانشيني، لمناقشة مستقبله مع الفريق، بعد التعثر أمام المنتخب البحريني.

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وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية: "عندما نتابع المنتخب لا نجد تطورًا بل نقدر نقول معدوم، هناك لقطة ظهرت بين ناصر الدوسري ومانشيني وواضح أن التواصل وتقبل اللاعبين له غير جيد، ولا نعلم ما يدور في الكواليس ولكن هذا الشيء واضح لنا".

وأضاف: "مباراة الأمس تُكسب باللاعبين وليس المدربين، عكس مواجهة اليابان السابقة التي كانت تحتاج مانشيني، مواجهة الأمس كانت واضحة ومكشوفة، والبحرين لو كان لديهم مهاجم جيد كانوا سيفوزون، ومهاجمهم أمس لم يصنع الفارق، ولكن للأمانة لا يوجد أي تطور في أداء المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني"

وأصبح مستقبل المدرب الإيطالي مبهمًا، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على الجماهير ووسائل الإعلام، والتي انفجرت بشدة بسبب غضبه الغريب على أنصار "الأخضر" عقب مواجهة البحرين.

واكتفى مانشيني بالحصول على 5 نقاط خلال أول أربع مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، بعد أن تعادل مع إندونيسيا والبحرين، فاز على الصين، وخسر على أرضه أمام اليابان.

يذكر أن المنتخبين المتصدر والوصيف من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يصعد الثالث والرابع إلى الملحق العالمي.