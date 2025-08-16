متوتر وسلبي.. من اللاعب الذي أحبط جمهور برشلونة رغم الفوز على مايوركا؟

افتتح برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز عريض خارج الديار على حساب منافسه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من عمر الليغا.

وسجل أهداف برشلونة اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 7، بجانب فران توريس في الدقيقة 23، قبل أن يكمل لامين يامال الثلاثية الكتالونية في الدقيقة 90+4.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

وتركزت الأضواء على اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي خاض مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة رفقة زميله خوان غارسيا حارس المرمى، بعد انتقالهما إلى صفوف الفريق الكتالوني.

أخبار ذات علاقة اعتراضات عارمة.. فضيحة تحكيمية في أول مباراة لبرشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)

ودفع المدرب الألماني هانز فليك بلاعبه الجديد بعد مرور 69 دقيقة على حساب فران توريس، لقيادة الهجوم في غياب روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

أخبار ذات علاقة ليس لامين يامال فقط.. مفاجأة سعيدة لبرشلونة أمام مايوركا

ولم يقدم المهاجم المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي المستوى المأمول في أول مواجهة رسمية بقميص البلوغرانا. وقد لمس الكرة 14 مرة وقدم 11 تمريرة من بينها تمريرة خاطئة، كما خسر الكرة 3 مرات.

تعرض راشفورد لانتقادات واسعة؛ بسبب سوء مستواه في المباراة، وعدم تقديمه المستوى المتوقع.

وكتب أحد المشجعين: "لم يعجبني راشفورد على الإطلاق، لا يصلح للمباراة القادمة". كما قال مشجع آخر: "يحتاج راشفورد إلى مزيد من الوقت للوصول لإيقاع برشلونة".

ووصف بعض المشجعين اللاعب الإنجليزي بالمتوتر والسلبي على المرمى، إذ كتب أحد المشجعين: "أنت تلعب دور المهاجم، أطلق النار على الكرة يا أخي".