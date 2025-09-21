نتائج ريسلبالوزا.. بروك ليسنر يحطم جون سينا.. وكودي رودز يحافظ على لقبه (فيديو)

قدمت WWE عرضًا ناجحًا، وهو Wrestlepalooza، الذي أُقيم في صالة Gainbridge Fieldhouse بمدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا، فجر اليوم الأحد، وقد كان الحدث بمثابة رحلة حنين إلى الماضي لعشاق WWE، حيث شهد ظهور كل من بروك ليسنر، وبول هيمن، وجون سينا، وإيه جي لي، وسي إم بانك.

أخبار ذات علاقة بروك ليسنر يقتحم الحلبة ويدمر جون سينا (فيديو)

بروك ليسنر ضد جون سينا: النزال الأكثر ترقباً في التاريخ.

وجدد جون سينا وبروك ليسنر صراعهما للمرة الأخيرة في افتتاح عرض WWE Wrestlepalooza. وكما كان متوقعًا، هيمن ليسنر على بطل WWE سبع عشرة مرة، ليحسم النزال بسهولة تامة. وقبل المواجهة، كان ليسنر أعرب عن رغبته في إفساد جولة وداع سينا، وهو ما فعله بالفعل.

وأظهر ليسنر تفوقه المعهود، منفذًا بضع ضربات F5 قاضية قبل أن يثبت سينا بشكل حاسم.

شهد النزال أيضًا عودة التحالف بين بروك ليسنر وبول هيمن، فيما لم يتبقَّ أمام جون سينا سوى خمس مشاركات فقط قبل أن يعلن اعتزاله مع نهاية هذا العام.

ستيفاني فاكير تنتزع بطولة العالم للسيدات

وفي نزال آخر، نجحت ستيفاني فاكير في هزيمة إيو سكاي لتفوز باللقب العالمي للسيدات الشاغر في نزال مثير خطف أنظار الجماهير، ويعد هذا الانتصار أول لقب كبير لفاكير في WWE.

ذا فيجن يقلب الطاولة على الأوسوز

تمكّن برونسون ريد وبرون بريكر، المعروفان معًا باسم "ذا فيجن"، من التفوق على الفريق المخضرم الأوسوز في نزال أدارته الحكم الضيف الخاص إل أي نايت. ويمثل هذا الفوز بداية فصل جديد في مسيرة قسم الفرق الزوجية داخل WWE.

عودة AJ لي مع سي إم بانك

وقدّمت AJ لي أول ظهور لها داخل الحلبة منذ أكثر من عقد، حيث شاركت إلى جانب زوجها سي إم بانك في مواجهة الزوجين سيث رولينز وبيكي لينش، وقد استقبل الجمهور عودتها بحفاوة كبيرة، فيما أظهر الثنائي تناغمًا رائعًا وأداءً جماعيًّا مميزًا طوال النزال.

كودي رودز يحافظ على لقب الـWWE الموحد

في النزال الرئيسي للعرض، نجح كودي رودز في الدفاع عن لقبه الموحد لـWWE أمام درو ماكنتاير. ورغم الأداء القوي لماكنتاير، فإن إصابته في ساقه منحت رودز الفرصة لاستغلال الموقف وإنهاء المواجهة بحركته الشهيرة "كروس رودز"، ليغلق العرض على لحظة انتصار مشرقة لبطل WWE المفضل.