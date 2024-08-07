حافظت الولايات المتحدة الأمريكية، على صدارة جدول ترتيب دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، لليوم الـ13 في البطولة.

وشهدت منافسات اليوم بأولمبياد باريس احتفاظ سفيان البقالي بلقب سباق 3000 متر موانع للرجال في الأولمبياد ليمنح المغرب أول ميدالية في البطولة.

وأحرز مصارع التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي الميدالية البرونزية لوزن 58 كيلوغراما.

وفشلت السعودية دنيا أبو طالب في تحقيق الميدالية البرونزية، في أول مشاركة أولمبية لها، بعد خسارتها أمام نظيرتها الإيرانية "مبينا نمتزاده"، في وزن 49 كيلوغراما في مسابقة التايكوندو للسيدات.

وودع المنتخب المصري منافسات كرة اليد، بعد خسارته أمام إسبانيا.

كما فازت التايلاندية بانيباك وونجباتاناكيت بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة للسيدات ضمن منافسات التايكوندو، لتدخل التاريخ بعد أن أصبحت أول تايلاندية تفوز بميداليتين ذهبيتين عندما دافعت عن لقبها الذي حصلت عليه في طوكيو في وزن الذبابة.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية الثالث عشر:

الولايات المتحدة الأمريكية (94 ميدالية – 27 ذهبية، 35 فضية، 32 برونزية)

الصين (65 ميدالية – 25 ذهبية، 23 فضية، 17 برونزية)

أستراليا (41 ميدالية – 18 ذهبية، 12 فضية، 11 برونزية)

فرنسا (51 ميدالية – 13 ذهبية، 17 فضية، 21 برونزية)

بريطانيا (49 ميدالية – 12 ذهبية، 17 فضية، 20 برونزية)

كوريا الجنوبية (27 ميدالية – 12 ذهبية، 8 فضة، 7 برونزية)

اليابان (31 ميدالية – 12 ذهبية، 6 فضة، 13 برونزية)

إيطاليا (27 ميدالية – 9 ذهب، 10 فضة، 8 برونزية)

هولندا (20 ميدالية – 9 ذهب، 5 فضة، 6 برونزية)

ألمانيا (18 ميدالية – 8 ذهب، 5 فضة، 5 برونزية)